Versehentlichen Wechsel auf macOS Tahoe vermeiden

Für Mac-Nutzer, die ältere Versionen von macOS verwenden, wird es zunehmend schwieriger, ein unbeabsichtigtes Upgrade auf das aktuelle System zu vermeiden. Die Updates auf aktuelle Versionen wie aktuell macOS Tahoe 26.1 werden prominent beworben und drängen sich beinahe auf. Will man diese nicht installieren, so muss man enorm vorsichtig sein, um nicht doch versehentlich die falsche Aktualisierung zu starten.

Es gibt genügend Gründe, den Wechsel auf die neueste macOS-Version hinauszuschieben oder ganz zu vermeiden. In den meisten Fällen spielen hier nur bedingt kompatible Software-Versionen oder grundsätzlich die IT-Umgebung eine Rolle. Apple unterstützt dies eigentlich auch und stellt regelmäßig Sicherheitsupdates für ältere Betriebssysteme bereit. So wurden beispielsweise eben erst macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 veröffentlicht. Wenn der Rechner kompatibel ist, will Apple die Nutzer dennoch zur Installation seines neuesten Betriebssystems verleiten.

Niemals „Alle aktualisieren“ klicken

Howard Oakley, der Entwickler von Freeware-Apps wie dem Sicherheits- und Update-Checker SilentKnight hat in seinem Blog eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation von Sicherheitsupdates, ohne dabei versehentlich auf macOS Tahoe zu wechseln, veröffentlicht. Allein die Tatsache, dass es diese Anleitung gibt, zeigt, wie umständlich Apple den Prozess für Nutzer gestaltet, die ältere macOS-Versionen beibehalten möchten.

Als wichtigste Regel lässt sich hier mitnehmen, dass man niemals auf „Alle aktualisieren“ oder „Update Now“ klicken darf. Stattdessen muss man stets nach der Möglichkeit suchen, die angebotenen Aktualisierungen im Detail anzuzeigen – in der Regel führt der Weg dorthin über das kleine „i“ neben dem Update-Button. In dieser Ansicht kann man die gewünschte Aktualisierung dann konkret auswählen, beziehungsweise das Update auf macOS Tahoe abwählen.

Abschließender Check mit SilentKnight

Ergänzend empfiehlt sich dann noch eine Kontrolle mit Oakleys SilentKnight-Anwendung. macOS lässt nämlich, wenn wie oben beschrieben aktualisiert wird, zum Teil Updates von Sicherheitskomponenten aus, die sich auf diesem Weg nachtragen lassen. Auch hier empfiehlt es sich, der vom Entwickler veröffentlichten Anleitung genau zu folgen.