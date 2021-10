Versandbenachrichtigungen: MacBook Pro und AirPods 3 sind unterwegs

Wer am Montag direkt nach der Apple-Präsentation sein neues MacBook Pro bestellt hat, sollte das neue Gerät morgen in Händen halten. Apple verschickt seit dem Mittag Versandbestätigungen an seine Kunden.

Den uns aktuell vorliegenden Infos zufolge kommen die neuen Geräte aus Tschechien und werden per UPS zugestellt. Die voraussichtlichen Lieferzeiten für das Mac Book Pro 14“ und 16“ sind für Neubestellungen derweil deutlich angestiegen. Das Gerät mit dem kleineren Bildschirm bekommt man Apple zufolge nicht mehr vor Mitte November und beim 16-Zoll-Modell kann es sogar bis Ende November dauern.

Auch AirPods 3 unterwegs

Auch für die von morgen an offiziell erhältlichen AirPods 3 laufen inzwischen die ersten Versandbenachrichtigungen ein. Somit werden früher Besteller die Ohrhörer ebenfalls morgen von Paketboten ausgehändigt bekommen. Die Wartezeiten bei Neubestellung sind hier nicht ganz so extrem gestiegen, Apple spricht von einer Lieferung am 2. November, wenn man seine Bestellung jetzt noch abschickt.

Ab morgen auch bei Amazon

Alternativ zur Bestellung bei Apple könnt ihr natürlich auch andere Anbieter wie Amazon im Auge behalten. Dort sollten im Anschluss an den morgigen Verkaufsstart ebenfalls konkrete Liefertermine angezeigt werden und es besteht die Chance, dass ihr hier bei Lagerware etwas schneller zu Zuge kommt.

Amazon sowohl die neuen MacBooks als auch die AirPods 3 zwar jetzt schon zur Vorbestellung, nennt jedoch noch keine Lieferdaten, sondern weist lediglich auf den morgigen Verkaufsstart hin.