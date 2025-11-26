USB-Speicherstick löscht sich per Tastendruck selbst

Der neue USB-C-Speicherstick T-Create Expert P35S erinnert an die Fernsehserie „Kobra, übernehmen Sie“ beziehungsweise deren Original „Mission Impossible“. In dem Klassiker bekam man nach der einleitenden Auftragsvergabe an ein Team aus Spezialisten stets die Ansage „Dieses Band wird sich innerhalb von fünf Sekunden selbst zerstören“ zu hören. Mit einer vergleichbaren Funktion bewirbt der Anbieter Teamgroup nun sein neuestes SSD-Modell.

Die Produktneuheit kommt als kompakter und gut zu transportierender USB-Speicherstick, der nach Angaben des Anbieters über eine Funktion verfügt, mit der sich gespeicherte Daten sofort und zuverlässig löschen lassen. Die SSD richtet sich an Nutzer, die mit vertraulichen Informationen arbeiten und eine schnelle Möglichkeit zur verlässlichen Entfernung dieser Daten benötigen.

Der T-Create Expert P35S verfügt für diesen Zweck über einen speziellen Taster, der durch sein zweistufiges Konzept eine unbeabsichtigte Auslösung verhindern soll. Ergänzend wird vor der Löschung eine rote Warnanzeige aktiv. Der Löschvorgang selbst kombiniert der Produktbeschreibung zufolge zwei unterschiedliche elektronische und patentierte Verfahren. Ein elektronischer Prozess setzt die gespeicherten Informationen außer Kraft und verändert die Speicherbereiche so, dass eine Wiederherstellung nicht mehr möglich sein soll.

Kompaktes Speichermodell für den mobilen Einsatz

Der T-Create Expert P35S wiegt rund 42 Gramm und soll durch seine abgerundete Form gut in einer Hand liegen. Bei der Verbindung über USB-C wird der Standard USB 3.2 Gen2 unterstützt, was Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht.

Der neue Speicher-Stick wird in Kürze in den Speichergrößen 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB auf den Markt kommen und soll zu Preisen ab etwa 30 Euro im Fachhandel sowie bei Onlinehändlern wie Amazon oder Galaxus erhältlich sein.