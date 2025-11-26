Apple-Guthaben kaufen: Amazon legt 10-Euro-Gutschein bei

Auf diesen Klassiker warten wir schon, seit Amazon in der vergangenen Woche mit seinen Black-Friday-Angeboten begonnen hat. Beim Kauf einer Apple-Geschenkkarte kann man jetzt wieder Aktionsguthaben bei Amazon als Bonus erhalten.

Um sich für das Angebot zu qualifizieren, muss man laut den Aktionsbedingungen Apple-Guthabenkarten im Wert von mindestens 100 Euro bei Amazon erwerben. Am einfachsten ist der Kauf einer einzelnen Karte über 100 Euro, um den Aktionsgutschein im Wert von 10 Euro zu erhalten. Auf diesem Weg macht man unterm Strich auch den besten Schnitt und bekommt indirekt einen Rabatt von zehn Prozent zugesprochen.

Wenn alles geklappt hat, wird vor dem Kaufabschluss an der Amazon-Kasse ein entsprechender Hinweis angezeigt. Beachtet die hier ergänzten Informationen: Das Aktionsguthaben sollte innerhalb von drei Tagen bereitstehen, wird aber nicht im persönlichen Amazon-Konto angezeigt. Die 10 Euro werden laut Amazon stattdessen automatisch mit der nächsten qualifizierten Bestellung bei Amazon verrechnet.

„Qualifiziert“ bedeutet in diesem Fall, dass es sich um den Kauf von Produkten handelt, die über die Amazon-Webseite von Amazon selbst verkauft und versendet werden. Apple-Produkte sind von der Aktion allerdings ebenso ausgeschlossen wie Retourenkauf-Angebote.

Das Apple-Guthaben selbst lässt sich dagegen zum Einkauf direkt bei Apple verwenden und dabei sowohl für Hardware als auch für die Bezahlung von digitalen Gütern wie Apps oder Abos einsetzen.

Guthaben bis Mitte Januar verbrauchen

Im Zusammenhang mit dem Angebot gilt es auch noch, ein paar Fristen zu beachten. Die Gutscheinaktion selbst läuft nur bis Montag, 1. Dezember um 23:59 Uhr. Das auf diesem Weg erhaltene Aktionsguthaben in Höhe von 10 Euro muss man spätestens bis Freitag, 16. Januar, um 23:59 Uhr verbrauchen, weil es ansonsten verfällt.

Auch wenn man davon ausgehen kann, dass die Gutscheinaktion tatsächlich bis Montag läuft, sei darauf hingewiesen, dass sich Amazon vorbehält, die Aktion jederzeit anzupassen oder zu stoppen.