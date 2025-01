UniFi Protect: KI-Modul wertet Überwachungsvideos erschreckend gut aus

Das Sicherheitssystem UniFi Protect macht stetig mit neuen Features auf sich aufmerksam. Für Privathaushalte ist das System in der Regel ein bis zwei Nummern zu groß, die verfügbaren Features sind aber nett anzusehen und können uns zunehmend beeindrucken.

Mit dem Update auf UniFi Protect 5.2 wird der Leistungsumfang des Überwachungssystems noch einmal beträchtlich erweitert. Die von den verbundenen Kameras aufgezeichneten Videoclips können nun durch spezielle Hardware unterstützt besonders effektiv ausgewertet werden.

AI Key als Hardware-Beschleuniger

Der hinter den UniFi-Produkten stehende Hersteller Ubiquiti bietet hierfür die Hardware-Erweiterung AI Key an. Das Modul lässt sich je nach Bedarf im Bausteinsystem erweitern. Zum Einzelpreis von 736,61 Euro ist eines der Geräte in der Lage, innerhalb einer Stunde bis zu 1.000 aufgezeichnete Videoereignisse auszuwerten und detailliert zu klassifizieren, sodass sich die von den Überwachungskameras aufgezeichneten Clips fast schon beängstigend einfach mithilfe in natürlicher Sprache verfasster Eingaben filtern lassen.

Die von Ubiquiti gezeigten Beispiele umfassen nicht nur anhand ihrer Farbe und ihres Typs identifizierte Autos inklusive Kennzeichen, sondern zeigen auch, dass es möglich ist, das Videoarchiv gezielt nach Personen mit bestimmten Eigenschaften zu durchsuchen: Etwa „eine Person mit roter Jacke und Rucksack“ oder „eine Person mit langen Haaren und pinkfarbener Hose“.

Bilddetails mit hoher Qualität vergrößern

Damit nicht genug, hat Ubiquiti auch eine Funktion integriert, mit deren Hilfe sich Bilddetails mit bestmöglicher Qualität hochskalieren lassen, sodass man beispielsweise ein Gesicht besser erkennen kann. Wie gut dergleichen funktionieren kann, hat uns ja auch schon die kostenlos verfügbare Mac-Anwendung Upscayl gezeigt.

UniFi Protect kann man als Erweiterung der UniFi-Netzwerkprodukte sehen. Das System setzt auf einen zentralen UniFi-Router auf, der idealerweise auch Speicherplatz für die Videoaufzeichnung des Systems bietet.