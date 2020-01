Ungewöhnliche Mitteilung: „Apple läutet neue Ära der Services ein“

Apple hat den Mittwoch-Mittag zur Ausgabe einer ungewöhnlichen Pressemitteilung genutzt und ruft mit dieser – komplett unabhängig von aktuellen Quartalszahlen oder Produktvorstellungen – eine neue „Ära der Services“ aus. Eine Signal an Investoren, verpackt als Jahresrückblick 2019.

Mit der Meldung klopft sich Apple für die Neuvorstellung mehrerer Abo-Dienste auf die Schulter und beleuchtet in acht Kurzvorstellungen die erfolgreiche Einführung bzw. das anhaltende Wachstum von App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple Podcasts, iCloud, Apple Card und Apple Pay.

In der Meldung, ohne sichtbar aktuellen Anlass, heißt es:

Apple hat ein historisches Jahr 2019 für seine Services-Angebote abgeschlossen, ein Jahr, in dem Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ und Apple Card vorgestellt wurden und der anhaltende Erfolg des App Store, von Apple Music, iCloud und weiteren Erfahrungen gefeiert wurde, die nur Apple erschaffen und bereitstellen kann. Apple bietet seinen Kunden die hochwertigsten Services zusammen mit einem beispiellosen Engagement für Datenschutz und Sicherheit und versetzt Urheber und Entwickler die in die Lage, ihre kreativen Visionen den Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. […] Apples fortlaufende Ausrichtung auf die tiefgreifende Integration von Hardware, Software und Services hat all seine Plattformen im Jahr 2019 zu neuen Höhenflügen geführt. […] Auch in 2020 wird Apple seine Kunden weiterhin begeistern, mit Entwicklern und Urhebern zusammenarbeiten und ein neues Maß an Kreativität, Vielfalt und Innovation bei Original-Serien und -Filmen, Podcasts, Musik, Nachrichten, Spielen, Apps, Zahlungen und einzigartigen Erlebnissen ermöglichen, wie nur Apple es bieten kann.

In acht Kurzvorstellungen. So beschreibt Apple seine Service-Angebote:

Das Software-Kaufhaus: App Store

Der App Store ist mit über einer halben Milliarde Besuchern pro Woche der weltweit sicherste und dynamischste Marktplatz für Apps. Er bleibt der sicherste Ort für Nutzer, um Software zu finden und bietet Entwicklern jeder Größe Zugang zu Kunden in 155 Ländern. Seit dem Start des App Store im Jahr 2008 haben Entwickler über 155 Milliarden US-Dollar verdient, wobei ein Viertel dieser Einnahmen allein aus dem vergangenen Jahr stammt.

Das Maß der Begeisterung zum Start ins Jahr 2020 zeigt sich daran, dass Kunden des App Store zwischen Heiligabend und Silvester 1,42 Milliarden US-Dollar ausgaben, ein Rekordumsatz und Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein am Neujahrstag 2020 beliefen sich die Umsätze auf 386 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Tagesumsatzrekord.

Der Musik-Streaming-Dienst: Apple Music

Apple Music bietet das umfassendste Musikerlebnis mit mehr als 60 Millionen Songs sowie erstklassigen Musikexperten und Tastemakern, die Tausende Playlists und tägliche Empfehlungen in 115 Ländern kuratieren. Apple Music ist der beste Musikdienst für iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod und CarPlay.

Die neue Funktion für zeitsynchrone Songtexte war ein Highlight im Jahr 2019: über 50 Prozent der Hörer haben sie auf iOS 13 genutzt. Der innovative Radiosender Beats 1 bietet exklusive Shows von Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled und Elton John. Apple Music bietet Künstlern und Songwritern auf jeder Stufe ihrer Karriere eine weltweite Plattform, um neue und bestehende Zielgruppen zu erreichen.

Der Video-Streaming-Dienst: Apple TV+

Apple TV+ ist die Plattform für Apple Originals der kreativsten Storyteller der Welt, darunter „The Morning Show“, „Dickinson“, „For All Mankind“, „See“ und „Servant“. Apple TV+ schrieb Geschichte als erste Streaming-Plattform, die im Jahr ihrer Markteinführung mehrfach für den Golden Globe und die Screen Actors Guild nominiert wurde, und ist der erste und einzige Streaming-Dienst, der direkt in über 100 Ländern und Regionen sein Debüt feierte.

Der Channel-Dienst: Apple TV App

Über die Apple TV App können Kunden Apple TV+ und Apple TV-Kanäle abonnieren und anschauen, sowie auf ihre iTunes-Videobibliothek zugreifen und über 100.000 Filme und Serien kaufen oder ausleihen.

Das Nachrichten-Abo: Apple News

Apple News zieht monatlich über 100 Millionen aktive Nutzer in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada an und hat die Art und Weise revolutioniert, wie Nutzer auf Nachrichten aus all ihren Lieblingsquellen zugreifen. Apple News+ bietet ein All-in-One-Abonnement für Hunderte der weltweit führenden Magazine und großen Zeitungen. Im Jahr 2020 wird Apple News in Partnerschaft mit ABC News live über die wichtigsten Momente der US-Präsidentschaftswahlen berichten.

Das Spiele-Abo: Apple Arcade

Apple Arcade ist ein bahnbrechender Abo-Service für Spiele im App Store, der Nutzern unbegrenzten Zugriff auf den gesamten Katalog mit über 100 neuen, exklusiven Spielen bietet, die alle über iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV hinweg gespielt werden können. Apple Arcade bietet preisgekrönte Titel wie „Sayonara Wild Hearts“, „Assemble with Care“ und „Mini Motorways“. Im Laufe des Jahres 2020 wird der Dienst jeden Monat neue Spiele und Erweiterungen hinzufügen.

Das Podcast-Verzeichnis: Apple Podcasts

Apple Podcasts bietet kostenlose Audiobeiträge, die unterhalten, informieren und inspirieren und liefert Hörern heute über 800.000 Sendungen in 155 Ländern auf mehr Geräten als je zuvor. Hörer können innerhalb der Audiobeiträge nach Themen und Personen suchen, um neue Sendungen und Episoden zu finden.

Kreditkarte und Bezahldienst: Apple Card und Apple Pay

Apple Card und Apple Pay sind führend bei der Innovation hinsichtlich Art und Weise, wie Kunden für Waren und Dienstleistungen bezahlen und bei alltäglichen Einsatzszenarien verwenden. Seit letztem Monat nutzen Kunden Apple Card Monthly Installments, um neue iPhones zu kaufen und diese über 24 Monate zinsfrei zu bezahlen. Im Jahr 2019 war der Zugang zu mehr als 150 Stadien, Baseballstadien, Arenen und Unterhaltungsstätten weltweit mit kontaktlosen Tickets auf dem iPhone und Apple Watch möglich. Kunden konnten mit Apple Pay in einigen der größten Städte der Welt, darunter Shanghai, Peking, Tokio, Moskau, London und New York, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Im Jahr 2020 werden Kunden in der Lage sein ihr iPhone und ihre Apple Watch zu nutzen, um ganz einfach mit Zügen und Bussen in noch mehr Städten zu fahren, darunter Washington, D.C., Shenzhen, Guangzhou und Foshan, und um Zugang zu Wohnheimen und Dienstleistungen an weiteren Universitäten in den USA zu erhalten.

Die Online-Infrastruktur: iCloud

iCloud ermöglicht eine nahtlose Erfahrung, bei der die Fotos, Videos, Dateien, App-Daten und andere Daten eines Kunden sicher, aktuell und auf allen Geräten verfügbar gehalten werden. Über 75 Prozent der iCloud-Nutzer sind mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt, einer zusätzlichen Sicherheitsebene, die dafür sorgt, dass niemand anders auf ihr Konto oder ihre Daten zugreifen kann. Mit Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder gemeinsam auf Apple-Dienste zugreifen, darunter Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade, Apple Music und einen iCloud-Speicherplan sowie individuelle Musik-, Film-, Fernseh-, Buch- und App-Käufe.