UGREEN stellt neue Autonetzteile mit 130 und 150 Watt Ladeleistung vor

Der Zubehöranbieter UGREEN erweitert sein Angebot an Autoladegeräten und bietet nun zwei Varianten mit hoher Ladeleistung für unterwegs an. Neben dem bereits eingeführten 150-Watt-Modell ist ab sofort auch eine 130-Watt-Version in Deutschland erhältlich. Beide Netzteile versprechen eine schnelle Energieversorgung für mehrere Geräte gleichzeitig, lassen sich über den Zigarettenanzünder-Anschluss betreiben und dank des langen Kabels zur Rückbank durchreichen.

130 und 150 Watt Ladeleistung

Das 150-Watt-Gerät, das jetzt auch in Deutschland verfügbar ist, kann bis zu vier Geräte parallel laden und bietet dabei drei USB-C- sowie einen USB-A-Anschluss. Die Ladeleistung variiert je nach Belegung der Ports. So soll bei der Nutzung eines einzelnen USB-C-Anschlusses eine Leistung von bis zu 140 Watt erreicht werden können.

Bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer Anschlüsse verteilt sich die Leistung entsprechend: Die drei USB-C-Ports liefern dann 90, 30 und 30 Watt. Laut UGREEN soll das Ladegerät ausreichend Kapazität bieten, um beispielsweise ein MacBook Pro 16 Zoll zur Hälfte aufzuladen – dies innerhalb von nur 30 Minuten. Auch ein iPhone 15 könne demnach in knapp 27 Minuten von null auf 50 Prozent geladen werden.

130-Watt-Modell lädt mit bis zu 100 Watt

Mit der Einführung des neuen 130-Watt-Modells erweitert UGREEN die Auswahl und richtet sich an Nutzer, die nicht unbedingt eine maximale Ladeleistung von 150 Watt benötigen, die ohnehin nur von einem MacBook Pro voll ausgenutzt werden kann. Auch diese Variante ist mit drei USB-C- und einem USB-A-Anschluss ausgestattet. Preislich liegt die 130-Watt-Version bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro, wird aber zur Markteinführung mit einem Rabatt von 40 Prozent 29,99 Euro angeboten.

Beide Ladegeräte setzen auf die sogenannte GaN-Technologie, die eine effizientere Energieübertragung bei kompakterer Bauweise ermöglicht. Diese Technologie reduziert die Wärmeentwicklung und soll Sicherheitsrisiken wie Überhitzung und Überspannung minimieren. UGREEN hebt zudem hervor, dass die Ladegeräte dank eines Clips auf der Rückseite flexibel im Fahrzeug befestigt werden können. Ein 100 cm langes Kabel soll die Nutzung im Innenraum erleichtern, indem es auch von der Rückbank aus gut erreichbar ist. Beide Netzteile bieten zudem Unterstützung für gängige Schnellladestandards, darunter Power Delivery 3.1 und Quick Charge 4.0.