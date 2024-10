Neuer Mac mini: Amazon kündigt Neuvorstellung vor Apple an

In der laufenden „Mac-Woche“ hat Apple offiziell erst einen Desktop-Rechner mit den neuen M4-Prozessoren aus Cupertino vorgestellt: den gestern Nachmittag präsentierten iMac M4, der in sieben Farben verfügbar ist, erstmals auf Peripheriegeräte mit USB-C-Anschlüssen setzt und ab dem 8. November in die Auslieferung gehen wird. Der erwartete Mac mini und die neuen MacBook-Pro-Modelle wurden noch nicht vorgestellt – zumindest nicht von Apple.

Amazon-Vergleichstabelle aufgetaucht

Der Online-Händler Amazon hat kurzzeitig eine Vergleichstabelle auf der Produktseite des neuen iMac veröffentlicht, die den neuen Mac mini aufführt und diesen neben dem Mac Studio und dem neuen iMac abbildet. Im direkten Vergleich mit dem Mac Studio wirkt der neue Mac mini zudem deutlich kleiner als das aktuelle Modell. Ein Mac mini im Apple-TV-Format rückt damit erstmals in greifbare Nähe.

Die Vergleichstabelle scheint einige technische Neuerungen beim kommenden Mac mini zu bestätigen, die in den vergangenen Wochen und Monaten bereits in der Gerüchteküche aufgetaucht sind. Die aktualisierte Version des kompakten Schreibtischrechners soll demnach in Varianten mit Apples M4- und M4-Pro-Chips verfügbar sein. Käufer sollen zudem die Möglichkeit haben, die Geräte in Ausstattungsvarianten bis zu einer 14-Kern-CPU und einer 20-Kern-GPU zu bestellen. Im Vergleich zu den aktuellen Modellen würde dies eine deutliche Steigerung der Rechen- und Grafikleistung bedeuten.

Ein weiteres Upgrade scheint der Arbeitsspeicher zu sein: Die Vergleichstabelle lässt darauf schließen, dass der neue Mac mini mit bis zu 64 Gigabyte RAM konfiguriert werden kann – doppelt so viel wie das bisherige Limit von 32 Gigabyte. Die maximale Speicherkapazität des Geräts bleibt wohl unverändert bei 8 Terabyte, was dem aktuellen Modell entspricht.

Das Bild in der Tabelle ist für eine qualifizierte Bewertung zwar zu gering aufgelöst, zeigt aber deutlich zwei Anschlüsse auf der Vorderseite des neuen Mac mini. Unklar ist nur noch, ob es sich um zwei reguläre USB-C-Anschlüsse oder tatsächlich um zwei Thunderbolt-Anschlüsse handelt. In Amazons deutschem Apple Store sind bislang noch nicht mal die neuen iMacs gelistet.