„Übrigens…“ – Amazons Echo-Geräte wollen im Gespräch bleiben

Vieles von dem was möglich ist, entdecken die meisten Alexa-Nutzer erst gar nicht. Entsprechend häufig informieren die Alexa-Geräte inzwischen mit ungefragten Hinweisen über vorhandene Funktionen. Bei US-Nutzern mit einem einleitenden „By the way…“ hierzulande mit einem immer häufiger zu hörendem „Übrigens…“.

Fast alle Nutzer setzen ihre Echo-Lautsprecher und Displays dabei vor allem für drei Anwendungsfälle ein: Zur Musikwiedergabe, zum Setzen von Timern und zur Steuerung der Beleuchtung. Handgriffe bzw. Sprachkommandos die nach dem Auspacken der Geräte zügig ausprobiert und schnell verinnerlicht werden. So reichen dem durchschnittlichen Alexa-Nutzer wenige Stunden nach der Erstinbetriebnahme aus, um 50 Prozent all jener Funktionen zu entdecken, die er jemals nutzen wird.

Insert

You are going to send email to