Über Shazam: Apple sagt Audio-Trends für 2024 voraus

Apple hat vor wenigen Minuten eine neue Ausgabe der jährlich veröffentlichten Wiedergabeliste „Shazam: Die Trends für 2024“ öffentlich gemacht und stellt in dieser eine Auswahl von 50 Titeln vor, deren Interpreten in diesem Jahr das Zeug zum großen Durchbruch haben sollen.

Nach Angaben des Konzerns basiert die Playlist auf „Daten und Algorithmen“ des von Apple übernommenen Musikerkennungsdienstes Shazam, der inzwischen ab Werk in die Betriebssysteme Apples integriert ist und laufende Musik anhand von akustischen Fingerprints erkennen und identifizieren kann.

Hit-Prognose mit 50 Tracks

Bei den 50 Tracks seien laut Apple „frühe Indikatoren für zukünftiges Wachstum erkennbar“. Diese machten sich etwa bemerkbar, wenn Songs in mehreren Ländern gleichzeitig zu den Liedern zählen, für deren Identifikation Shazam besonders häufig bemüht wird. Allerdings hat man sich nicht ausschließlich auf die Datenbasis verlassen, sondern mit eigenen Kuratoren zudem dafür gesorgt, dass die Playlist besonders vielfältig ausfällt. So sind in dieser nun Interpreten aus insgesamt 21 Ländern vertreten.

Wie treffsicher die plötzliche Shazam-Popularität neuer Songs deren zukünftiges Hitpotenzial vorhersagen kann, wird Apple ziemlich genau wissen. Täglich nutzen weltweit etwa 300 Millionen Anwender und Anwenderinnen den Dienst.

„Shazam: Die Trends für 2024“

Die Wiedergabeliste „Shazam: Die Trends für 2024“ lässt sich ab sofort auf Apple Music konsumieren. Wer möchte, findet die Zusammenstellung der 50 aufstrebenden Interpreten auch bei der skandinavischen Konkurrenz von Spotify.

Die Song-Erkennung Shazam lässt sich auf iPhone, iPad und Mac über die Sprachassistenz Siri aktivieren. Hierfür reicht bereits das Kommando „Shazam“ aus. Auf Apples Mobilgeräten kann Shazam zudem über das Kontrollzentrum aktiviert werden und ist dort auch in der Lage, Musik zu identifizieren, die gerade über verbundene Bluetooth-Kopfhörer wiedergegeben wird.