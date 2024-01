MarkEdit: Freie Markdown-App verlässt den Mac App Store

Mit der Auszeichnungssprache Markdown lassen sich Texte so formatieren, dass diese einfach in PDF-Dokumente oder HTML-Dateien konvertiert werden können, sich aber dennoch problemlos bearbeiten lassen und nicht mit einem unleserlichen Quelltext irritieren.

Wer in einem Markdown-Text etwa ein Wort fett gedruckt haben möchte, schließt dieses von zwei Sternchen ein. **So hier!** Wird dieser Text nun in ein PDF-Dokument oder eine HTML-Datei konvertiert, wird der markierte Abschnitt fett gedruckt. Ganz einfach also.

Zur Arbeit mit Markdown-Texten bieten sich zahlreiche spezialisierte Editoren an, die Formatierungen schnell vornehmen können und häufig auch eine eigene Vorschaufunktion integrieren. Die meisten Markdown-Editoren zeigen sowohl die Rohtexte an, als auch wie dessen fertig formatierte Druckversion aussehen wird.

MarkEdit und Typewriter

Persönlich gehören wir zu den Freunden der Typewriter-Applikation, die eine gute Druckvorschau anbietet und gänzlich kostenlos genutzt werden kann. Seit einiger Zeit haben wir jedoch auch die quelloffen entwickelte Freeware-Anwendung MarkEdit im Blick.

MarkEdit kommt aus demselben Haus wie die Taio-Applikation und hat sich zum Ziel gesetzt, einen gänzlich kostenlosen, quelloffenen Markdown-Editor zu entwickeln, der auf Performance getrimmt ist, so gut wie möglich für das Mac Betriebssystem optimiert wurde und dennoch so simpel, wie TextEdit genutzt werden kann.

Noch ist MarkEdit als kostenloser Download im Mac App Store verfügbar, zukünftige Programm-Versionen sollen jedoch nur noch über die Code-Plattform GitHub zum Download bereitgestellt werden. Die kürzlich freigegebene Version 1.15 etwa gibt es ausschließlich außerhalb des Mac App Stores.

Die Entwickler setzen damit eine schon vor längerer Zeit getroffene Entscheidung um, deren Beweggründe sich hier nachlesen lassen.