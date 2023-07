Twitter wird schrittweise zur „Über-App“ X

Twitter steht wohl kurz vor der Umbenennung in X. Die anstehende Umstrukturierung hat sich ja bereits über die vergangenen Wochen hinweg abgezeichnet. Jetzt hat der Twitter-Eigner Elon Musk darüber informiert, dass die Domain X.com fortan auf Twitter weiterleitet. In der Folge steht wohl auch eine offizielle Umbenennung und damit verbunden auch die optische Anpassung an.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

Das in diesem Zusammenhang verwendete Logo darf man insofern als Schnellschuss bezeichnen, dass es in der vergangenen Nacht aus den zahlreichen, auf einen Aufruf von Musk hin auf Twitter veröffentlichten Vorschlägen, ausgewählt wurde.

X als allumfassende „Über-Anwendung“

Die Twitter-Chefin Linda Yaccarino hat sich derweil über die Zukunft der Plattform geäußert. Twitter habe die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen kommunizierten. Mit dem Wandel zu X werde man Twitter nun zu einer allumfassenden Anwendung machen und den bisherigen Funktionsumfang um Video- und Audio-Messaging, Banking- und Payment-Optionen sowie einen globalen Marktplatz für Ideen, Waren und Dienstleistungen erweitern.

Der Weiterentwicklung von Twitter unter dem neuen Label X seien keinerlei Grenzen gesetzt und X werde die Menschen auf eine Weise verbinden, die man sich bislang gerade mal annähernd vorstellen kann. Eine wesentliche Rolle soll dabei auch die Integration von künstlicher Intelligenz spielen.

Weitere Schritte dürften zeitnah folgen

Wie es mit Twitter und der finalen Umwandlung in X.com konkret weitergeht, bleibt vorerst allerdings offen. Noch zeigt sich der altbekannte blaue Vogel auf den Seiten des Kurznachrichtendienstes. Man darf allerdings annehmen, dass die nächsten Schritte zeitnah folgen werden. Elon Musk rührt seit dem Wochenende aktiv die Werbetrommel für sein neuestes Projekt und hat dabei auch angekündigt, dass man sich bald von der Twitter-Marke und nach und nach auch von allen Vögeln verabschieden werde. Das neue Logo von X.com prangte in der vergangenen Nacht bereits in überdimensionaler Größe auf der Fassade der Firmenzentrale von Twitter in San Francisco.