tvOS 15 bringt Bewegungsmeldungen von HomeKit-Kameras auf den Fernseher

Von Herbst an lassen sich unterschiedliche Mitteilungen zur Bewegungserkennung von HomeKit-Kameras direkt auf Apple TV einblenden. In den Einstellungen von tvOS 15 lässt sich damit verbunden detailliert festlegen, welche Kameras und welche Art von Meldungen eingebunden werden.

Apple hat zu diesem Zweck den Einstellungsbereich HomeKit in tvOS 15 erweitert und um die Abschnitte „Kameras“ und „Sicherheitsrelevante Geräte“ ergänzt. Dort erscheinen dann erweiterte Einstellungsoptionen für alle mit HomeKit kompatiblen Kameras. Abhängig davon, ob die Geräte HomeKit Secure Video unterstützen oder nicht, lassen sich die Mitteilungen dann entweder nur aktivieren oder auch konfigurieren.

Kameras mit Unterstützung für HomeKit Secure Video können so konfiguriert werden, dass sie wahlweise nur dann Mitteilungen einblenden, wenn ein Clip aufgezeichnet, irgend eine Bewegung oder eine bestimmte Bewegung erkannt wird. Entscheidet man sich für die Option „Bestimmte Bewegung“, so kann man hier aktivieren, ob man bei erkannten Personen, Tieren, Fahrzeugen oder Paketen benachrichtigt werden will. Dabei lassen sich auch mehrere dieser Varianten kombinieren.

Wird eine Bewegung erkannt und eine der oben genannten Vorgaben aktiviert, so blendet tvOS in Echtzeit ein kleines Bild-in-Bild-Fenster mit der Live-Ansicht der entsprechenden Kamera ein, dass per Druck auf die Fernbedienung zum Vollbild vergrößert werden kann.

Apple hat die Bildschirm-Mitteilungen von HomeKit-Kameras bereits mit tvOS 14 angekündigt, Bislang ist dies allerdings auf unterstützte Videotürklingeln beschränkt. Mit tvOS 15 steht die Funktion dann für alle HomeKit-Kameras zur Verfügung.

Zumindest nach aktuellem Beta-Stand werden hier auch eigentlich nicht für HomeKit zertifizierte, aber über HomeBridge eingebundene Kameras unterstützt. Wir konnten auf diese Weise auch UniFi-Protect-Kameras integrieren, hier fallen dann lediglich die im Zusammenhang mit HomeKit Secure Video möglichen zusätzlichen Konfigurationsmöglichkeiten weg.