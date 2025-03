Trumps Handelskrieg: Es wird Zeit, dass Apple Stellung bezieht

Noch zu Jahresbeginn hat der Apple-Chef Tim Cook versucht, sich mit einer großzügigen Spende zu dessen Amtseinführung die Gunst des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu sichern. Seitdem sieht Cook ohne erkennbare Reaktion zu, wie der US-Präsident auch all jene Werte abschafft, die sich Apple über die vergangenen Jahre hinweg als gesellschaftliche Errungenschaften auf die eigenen Fahnen geschrieben hat.

Während wir uns noch fragen, wann Cook angesichts der in vielen Bereichen dramatischen Entwicklung in den USA endlich Stellung bezieht, lässt sich der Apple-Chef einmal mehr vor den Karren der US-Regierung spannen. Nachdem der US-Präsident den Umgang der EU mit Apple als Begründung für die Notwendigkeit seiner aggressiven „America First“-Politik angeführt hat, stellt nun die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, Cook als Fürsprecher von Trump und dessen drastischen Maßnahmen dar.

In der vergangenen Woche hat Leavitt die von der Trump-Regierung auch gegen Europa verhängten Importzölle damit begründet, dass die betroffenen Länder die Vereinigten Staaten „wiederholt abgezockt“ hätten.

Tariffs are a tax hike on foreign countries, that again have been ripping us off … Look at the comments made by the CEO of Apple, one of the biggest companies in the world, who said, that he is bullish on the future of American innovation under the leadership of president Trump.