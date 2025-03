Homematic IP Glastaster: Neue Bedienelemente aus Echtglas

Der Smart-Home-Ausrüster eQ-3 plant die Einführung einer neuen Serie von Bedienelementen für Homematic IP, darunter Glastaster, Glas-Wandthermostate und dazu passende Glasrahmen.

Ab Mitte 2025 verfügbar

Die neuen Homematic IP Glastaster sollen sowohl funktionale als auch optische Vorteile bieten. Die Steuerungselemente sind aus Echtglas gefertigt und sollen schon in Kürze in den beiden Farbvarianten Schwarz und Weiß angeboten werden. Geplant sind:

Glastaster, weiß oder schwarz

Glas-Wandthermostat, weiß oder schwarz

Glas-Wandthermostat mit CO2-Sensor, weiß oder schwarz

Glasrahmen – 1-fach, weiß oder schwarz

Glasrahmen – 2-fach, weiß oder schwarz

Glasrahmen – 3-fach, weiß oder schwarz

Die glatte Glasoberfläche soll laut Hersteller langlebig sein und sich durch ihre pflegeleichte Beschaffenheit auszeichnen. Ein verbauter Sensor reguliert die Helligkeit des integrierten Displays automatisch. So bleibt das Gerät im Standby-Modus gedimmt und aktiviert seine Anzeige erst nach einer Berührung vollständig.

Individuelle Steuerung und flexible Nutzung

Homematic IP Glastaster sollen in unterschiedlichen Betriebsmodi genutzt werden können. Anwender haben die Möglichkeit, sie als Ein-, Zwei- oder Viertastenvariante zu konfigurieren. Dies ermöglicht die Steuerung verschiedener Homematic IP Funktionen – eQ-3 führt hier den beispielhaften Einsatz in Kombination Licht, Beschattung oder Zugangssystemen an. Ebenfalls verfügbar ist eine programmierbare „Quickaction“-Funktion ist, die auf die gleichzeitige Berührung mehrerer Touchflächen reagiert.

Die Glas-Wandthermostate bieten verschiedene Anzeigenmodi. Neben der aktuellen und gewünschten Raumtemperatur werden Luftfeuchtigkeit und bei bestimmten Modellen auch CO2-Werte angezeigt. Die Temperatur kann in 0,5-Grad-Schritten angepasst werden. Ein integriertes Relais erlaubt die direkte Ansteuerung von Stellantrieben für Fußbodenheizungen oder kann als Schaltausgang für Lichtschaltungen genutzt werden.

Die Glastaster und Wandthermostate werden in eine Unterputzeinheit eingesetzt, die mit 230 Volt betrieben wird. Die Konfiguration erfolgt über die Homematic IP App. Die neuen Produkte sollen ab Mitte 2025 im Handel verfügbar sein.