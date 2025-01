Trump bringt möglichen TikTok-Kauf durch Musk ins Gespräch

US-Präsident Donald Trump hat Bewegung in den anhaltenden Konflikt um die Zukunft der beliebten Kurzvideo-App TikTok gebracht. Nachdem er am Montag eine Anordnung unterzeichnet hatte, die die Durchsetzung eines Gesetzes zur erzwungenen Veräußerung beziehungsweise das eigentlich im Raum stehende Verbot der App aussetzt, deutete er in einem Gespräch mit Reportern eine potenzielle Übernahme durch den Multimilliardär Elon Musk an.

TikTok-Verbot nur vertagt

Trump erklärte, dass er einen Verkauf an Musk unterstützen würde. Gleichzeitig brachte er Oracle als möglichen Käufer ins Spiel, indem er sich direkt an dessen Gründer Larry Ellison wandte. Die Aussagen des Präsidenten erfolgten vor dem Hintergrund fortwährender Sicherheitsbedenken gegenüber TikTok, das sich im Besitz des chinesischen Unternehmens ByteDance befindet.

Kritiker, zu denen Anfangs auch Donald Trump selbst gehörte, sehen in der App eine potenzielle Gefahr, da Nutzerdaten angeblich der chinesischen Regierung zugänglich gemacht werden könnten, die TikTok ihrerseits zu einem systemrelevanten Unternehmen erklärt hat.

TikTok-Bann in den USA: Kurz um- und dann wieder ausgesetzt

X, Tesla, SpaceX und bald auch TikTok?

Elon Musk, Nicht nur als CEO von X, Tesla und SpaceX eingespannt, sondern auch als Trump-Berater für die Verschlankung des Regierungsapparates zuständig, ist bislang nicht offiziell als Interessent für TikTok aufgetreten. Ein potenzieller Erwerb würde jedoch in sein Portfolio von Unternehmen passen, die stark auf digitale und technische Innovationen setzen. Zudem dürfte es durchaus im Interesse Musks liegen, seinen Einfluss im Bereich sozialer Medien weiter auszuweiten.

Analysten betonen jedoch, dass ein solches Vorhaben auch mit Herausforderungen verbunden wäre. So wären nicht nur die finanziellen Dimensionen eines solchen Deals erheblich, sondern auch die dadurch weiter angefachten geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, die bereits zu verschiedenen Regulierungsmaßnahmen gegenüber TikTok geführt haben.

Musk würde sich zudem noch intensiver mit Fragen des Datenschutzes und der Moderation von Inhalten auseinandersetzen müssen, die schon bei X kontrovers diskutiert werden.