Toniebox 2 startet: Neue Generation mit Tonieplay-Spielen

Es hatte sich bereits im Juli abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Das Düsseldorfer Unternehmen Tonies bringt eine neue Version seiner bekannten Toniebox auf den Markt. Der Audioplayer richtet sich weiterhin an Kinder und soll selbstständiges Hören und Spielen erleichtern. Neben technischen Anpassungen führt Tonies mit „Tonieplay“ erstmals ein ergänzendes Spieleangebot ein, das interaktive Erlebnisse ohne Bildschirm möglich macht.

Überarbeitete Box mit neuen Funktionen

Die Toniebox 2 setzt auf das bekannte Prinzip: Kleine Figuren mit integriertem NFC-Chip werden aufgestellt und geben Inhalte wie Lieder oder Geschichten wieder. Das Gerät wurde in seiner Form überarbeitet und mit weicheren Materialien sowie abgerundeten Kanten ausgestattet. Ein LED-Ring ergänzt die Bedienung und gibt sowohl beim Abspielen von Hörinhalten als auch bei Spielen visuelle Hinweise.

Darüber hinaus bietet die neue Box Funktionen für den Tagesablauf. Ein Nachtlicht mit Zeitschaltung und ein Wecker mit Sonnenaufgangseffekt sollen Kindern den Übergang zwischen Abend- und Morgenroutine erleichtern. Eltern können über eine App die Nutzung begleiten und Einstellungen anpassen. Wie schon beim ersten Modell verzichtet das System auf Bildschirme und Werbung. Alle bisher erschienenen Figuren lassen sich auch mit der Toniebox 2 nutzen.

Tonieplay als neuer Spielmodus

Mit „Tonieplay“ wird die Box erstmals um eine eigene Spielebene erweitert. Über einen Controller können Kinder interaktive Geschichten, kleine Abenteuer oder Quizrunden steuern. Die Anweisungen erfolgen per Audio, sodass die Box selbst die Spielleitung übernimmt. Die Titel lassen sich alleine oder gemeinsam in der Familie spielen. Zum Start sind zwölf Spiele mit bekannten Charakteren verfügbar.

Nach Angaben des Unternehmens sollen die neuen Angebote dazu beitragen, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfreude und Teamgeist zu fördern. Die Toniebox 2 kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab Mitte September erhältlich. Der Preis liegt bei 109,99 Euro, im Paket mit Tonieplay bei 139,99 Euro.

So funktionieren die Tonieplay-Spiele



