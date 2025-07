Toniebox 2: Neue Version kommt mit interaktiven Spielen

Die Toniebox wird den Schritt vom reinen Abspielgerät für Audioinhalte zu einem interaktiven Spielzeug für Kinder machen. Mit der Toniebox 2 steht der Nachfolger für das in Düsseldorf entwickelte Erfolgskonzept vor der Tür. Als Termin für die Markteinführung wird der 15. September gehandelt.

Die große Neuheit bei der kommenden Generation der Toniebox ist die Erweiterung Tonieplay. Anders als bei den klassischen Audioinhalten des Kinder-Players handelt es sich hier um interaktive Spiele, die nach dem gleichen Konzept wie die Tonie-Figuren vertrieben werden. Allerdings handelt es sich bei den Tonie-Spielen um in der Art eines Spielbretts bedruckte Scheiben, die man in Verbindung mit einem im Lieferumfang der Toniebox 2 enthaltenen Controller verwendet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich auch die klassischen Tonie-Hörspiele auch mit der neuen Generation der Toniebox verwenden lassen.

Ein Leser hat uns die hier eingebetteten Bilder zugeschickt. Demnach wollen die Macher der Toniebox auch für die Spieleoption Tonieplay bekannte Lizenztitel wie Disneys Winnie Puuh anbieten. Den nicht offiziell bestätigten Informationen zufolge sollen beim Verkaufsstart der Toniebox 2 verschiedene Starterpakete zu Preisen zwischen 120 und 140 Euro erhältlich sein.

Neues Gehäuse mit LED-Leuchtring

Die Toniebox 2 kommt in einem überarbeiteten, etwas eleganteren Gehäuse, dessen Oberseite für die neuen Funktionen von Tonieplay optimiert ist. Neben der Anpassung für die Spiele-Discs wurde dort ein LED-Ring integriert, der mit abwechselnd leuchtenden Farben als Navigationshilfe beim Spielen der interaktiven Abenteuer dient.

Ähnlich wie die Figuren-Hörspiele für die Toniebox werden auch die neuen Tonieplay-Spiele nicht günstig sein. Daher hier ein Tipp: Es lohnt sich, in der nächsten Stadtbücherei nachzusehen. Inzwischen bieten die meisten Bibliotheken auch diverse Hörspiele für die Toniebox an, vermutlich verhält es sich mit den Spiele-Discs in Zukunft ähnlich.