„Today at Apple“-Workshops finden wieder vor Ort statt

Apple sucht offenbar den Weg zurück zur Normalität und will seine „Today at Apple“-Session auch wieder vor Ort in den hauseigenen Ladengeschäften anbieten. Corona-bedingt war Apple bereits im vergangenen Frühjahr dazu übergegangen, die Workshops zur Weiterbildung und Informationsvermittlung ausschließlich online anzubieten.

Wer auf der Apple-Webseite das aktuelle „Today at Apple“-Angebot abruft, bekommt von Monatsende an auch wieder die Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen vor Ort angeboten. In Berlin lassen sich beispielsweise Videoschnittkurse mit iMovie auf dem iPad oder Film-Workshops mit dem iPhone belegen. Veranstaltungen, die besonders auch für Menschen interessant sind, die über den Kauf dieser Apple-Geräte nachdenken. Ihr müsst nämlich nicht zwingend ein eigenes iPad oder iPhone mitbringen, sondern könnt euch aktuelle Versionen der Geräte für Teilnahme an den Workshops bei Apple leihen.

Die Apple-Veranstaltung sind grundsätzlich kostenlos. Zu viel solltet ihr angesichts der gerade mal 30 Minuten Zeit, die Apple hier jeweils einplant, auch nicht erwarten. Doch bietet sich hier wie oben erwähnt insbesondere auch die Möglichkeit, die aktuelle Apple-Hardware in Verbindung mit den jeweiligen Software-Funktionen unverbindlich kennenzulernen.