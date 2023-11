Tim Cook „privat“: Video-Interview mit der Sängerin Dua Lipa

Tim Cook überrascht uns mit einer für seine Verhältnisse außergewöhnlich seltenen Aktion. Der Apple-Chef war Gast im Interview-Podcast der Sängerin Dua Lipa.

In der neuesten Folge von „At Your Service“ sprechen die beiden nicht nur über den Werdegang von Apple und Tim Cook selbst, sondern greifen auch aktuelle gesellschaftliche Themen auf. Die ohne Frage tiefgreifenden Auswirkungen der künstlichen Intelligenz kommen ebenso zur Sprache wie die ständig fortschreitende Technologielandschaft und der Einfluss des Klimawandels auf diese Entwicklung.

Ein Fokus des Gesprächs liegt natürlich auf dem Weg Tim Cooks vom Zeitungsausträger zum Chef des erfolgreichsten Unternehmens der Welt und den von Apple angebotenen Geräten, Dienstleistungen und Strategien, insbesondere auch, wenn es um die Gleichstellung der Menschen, deren Lebensqualität und die Umwelt geht.

„Apple Vision Pro das nächste große Ding“

Die Werbung für Apple-Produkte kommt dabei nicht zu kurz. Der Apple-Chef hebt die von seinem Unternehmen angebotenen Funktionen zur Reduzierung der Bildschirmzeiten ebenso wie Apples Recycling- und Umweltschutzinitiativen und nicht zuletzt auch die Datenbrille Apple Vision Pro als das „nächste große Ding“ hervor.

Angesichts der aktuellen Popularität von KI-Technologien scheint es Cook wichtig zu erwähnen, dass Apple selbstverständlich auch längst auf künstliche Intelligenz setzt und die Technologien in den meisten Apple-Produkten nutzt, nur nicht so nennt. Auch denke Apple in besonderer Weise darüber nach, wie seine Kunden die Produkte verwenden und welche Funktionen sie benötigen.

Das von der BBC veröffentlichte Video ist in englischer Sprache, für besseres Verständnis könnt ihr euch bei der Anzeige zusätzlich englische Untertitel einblenden lassen.

Der „At Your Service“-Podcast von Dua Lipa findet sich auch in den Verzeichnissen von Apple Podcasts und Spotify gelistet. In älteren Folgen waren hier unter anderem Billie Eilish und Elton John zu Gast.