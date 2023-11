Neu bei Disney+ im Dezember 2023

Disney+ hat sein Programm für den Weihnachtsmonat veröffentlicht. Zu den Highlights im Dezember gehört ohne Zweifel der neue Indiana-Jones-Film „Das Rad des Schicksals“. Zudem starten in diesem Jahr noch drei Specials rund um die britische Serie „Doctor Who“, eine neue Staffel von „Welcome to Wrexham“ und die zweite Staffel der Marvel-Produktion „What If…?“.

Insgesamt hat Disney im Dezember 28 neue Filme und Serienstaffeln im Programm. Darüber hinaus wird noch eine Reihe zum Teil auch älterer Produktionen mit Fokus auf die Weihnachtszeit erscheinen.

Der Lotse

Ab 1. Dezember exklusiv auf Disney+ (Star)

Am Heiligabend 1957 fliegt Freddie, ein junger Pilot der Royal Air Force, von Deutschland nach England heim. Er gerät in Schwierigkeiten, als der Funk sowie alle elektrischen Messgeräte ausfallen und er sich über der Nordsee verirrt. Als ihm der Treibstoff und die Hoffnung ausgehen, bringt ihn ein mysteriöser barmherziger Samariter in Sicherheit.

„Doctor Who“-Specials

Ab 2. Dezember exklusiv auf Disney+ (Disney)

Die drei Specials „Doctor Who: Das Monster von den Sternen“ (25. November), „Doctor Who: In blauer Ferne“ (2. Dezember) und „Doctor Who: Das Kichern“ (9. Dezember) führen den vierzehnten Doctor (David Tennant) und Donna Temple-Noble (Catherine Tate) wieder zusammen, wenn sie ihrem bisher furchterregendsten Bösewicht gegenüberstehen: dem Toymaker (gespielt von Neil Patrick Harris in seinem „Doctor Who“-Debüt).

Theater Camp

Ab 6. Dezember exklusiv auf Disney+ (Star)

Tony Award®-Gewinner Ben Platt und Molly Gordon spielen in der Komödie „Theater Camp“ die Hauptrollen als Amos und Rebecca-Diane – lebenslange beste Freunde und Schauspiellehrer in einem schäbigen Camp im Norden New Yorks. Nachdem die unbeugsame und geliebte Gründerin des Camps ins Koma gefallen ist, müssen sich die exzentrischen Mitarbeiter mit ihrem ahnungslosen „Krypto-Bro“-Sohn zusammentun, um das Theaterparadies über Wasser zu halten. Searchlight Pictures präsentiert „Theater Camp“, eine Picturestart Produktion, eine Topic Studios Produktion, eine Gloria Sanchez Productions Produktion. Regie führten Molly Gordon & Nick Lieberman und das Drehbuch stammt von Noah Galvin, Molly Gordon, Nick Lieberman und Ben Platt, basierend auf ihrem Kurzfilm.

Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Keine Panik!

Ab 8. Dezember exklusiv auf Disney+ (Disney)

Die Winterferien werden für Greg Heffley dieses Jahr besonders stressig. Nachdem er aus Versehen einen Schneepflug beschädigt hat, während er mit seinemr besten Freundin Rowley Jefferson einen Schneemann baute, macht sich Greg Sorgen, dass er die neue Videospielkonsole, die er sich so sehr zu Weihnachten wünscht, nicht bekommen wird. Zu allem Übel wird er auch noch mitsamt seiner ganzen Familie eingeschneit, darunter sein mürrischer älterer Bruder Rodrick und sein nerviger jüngerer Bruder Manny.

FX’s „Welcome to Wrexham“ – Staffel 2

Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+ (Star)

Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) und Ryan Reynolds (Deadpool) haben mit der Leitung des drittältesten Profifußballvereins der Welt alle Hände voll zu tun. Die Doku-Serie „Welcome to Wrexham“ folgt den Träumen und Sorgen von Wrexham, einer Arbeiterstadt in Nordwales im Vereinigten Königreich, während zwei Hollywoodstars die Geschicke ihres historischen Fußballvereins lenken. Rob McElhenney und Ryan Reynolds hatten sich im Jahr 2020 zusammengetan und die Red Dragons in der Hoffnung gekauft, aus dem Fünftligisten die mitreißende Erfolgsstory eines Außenseiters zu machen, den die ganze Welt anfeuern könnte. Inzwischen kennt fast jeder auf der Welt diese außergewöhnliche Geschichte und im Verein tut sich einiges. Nach einem schmerzlichen Ausscheiden in den Play-offs kämpft der Verein in der zweiten Saison weiterhin um den Aufstieg aus der National League und die Rückkehr in die English Football League. Engagierte Mitarbeiter und all jene, die den Verein begeistert unterstützen, träumen von erneutem Ruhm für die Mannschaft und die Stadt, auch wenn sie sich der Herausforderungen bewusst sind, die der Ruhm ihrer kleinen Gemeinde beschert hat. Von Hollywood bis nach Wales, vom Spielfeld bis in die Umkleidekabine, vom Front-Office bis zum Pub: „Welcome to Wrexham“ folgt den Führungsfiguren Rob und Ryan und den untrennbar miteinander verbundenen Schicksalen eines Teams und einer Stadt, während Geschichte geschrieben wird.

The Rookie – Staffel 5

Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+ (Star)

John Nolan, der älteste Rookie bei dem LAPD, hat seine Lebenserfahrung, seine Entschlossenheit und seinen Sinn für Humor genutzt, um mit 20 Jahre jüngeren Neulingen mitzuhalten. Jetzt bekommt er die Chance zu entscheiden, wie er seine Karriere innerhalb des LAPD gestalten möchte. Doch das Leben ist nie so einfach, denn er und sein Team werden mit Komplikationen aus der Vergangenheit konfrontiert, die ihre Zukunft beeinflussen werden.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Ab 15. Dezember exklusiv auf Disney+ (Star)

Harrison Ford kehrt in der Rolle des legendären Archäologen Indiana Jones zurück, für den mit Spannung erwarteten letzten Teil des gefeierten Franchise – ein großes, weltumspannendes, mitreißendes Abenteuer!

Percy Jackson: Die Serie

Ab 20. Dezember exklusiv auf Disney+ (Disney)

Percy Jackson befindet sich auf einer gefährlichen Suche. Er muss vor Monstern fliehen, Götter überlisten und quer durch Amerika reisen, um Zeus' Herrscherblitz zurückzubringen und einen Krieg zu verhindern. Mit der Hilfe seiner Freunde Annabeth und Grover kommt Percy auf seiner Reise den Antworten näher, um zu verstehen wie er in eine Welt passt, in der er sich fehl am Platz fühlt, und wozu er bestimmt ist.

What If…? – Staffel 2

Ab 22. Dezember exklusiv auf Disney+ (Marvel)

Die zweite Staffel von „What If…?“ setzt die Reise fort, auf der der Watcher die Zuschauer durch das riesige Multiversum führt und brandneue und bekannte Gesichter aus dem MCU vorstellt. Die Serie hinterfragt, überdenkt und verdreht klassische Marvel-Filmmomente mit einer unglaublichen Stimmenbesetzung, die eine Vielzahl von Stars umfasst, die ihre ikonischen Rollen wieder aufnehmen. In dieser Staffel tauchen beliebte Charaktere wie Nebula, Hela und Happy Hogan auf. Regie führt der ausführende Produzent Bryan Andrews, während der ausführende Produzent AC Bradley als Hauptautor fungiert.

The Mill

Ab 29. Dezember exklusiv auf Disney+ (Star)

Ein Geschäftsmann wacht neben einer alten Getreidemühle auf, die sich mitten in einem Freiluftgefängnis befindet, und hat keine Ahnung, wie er dorthin gelangt ist. Um zu überleben, muss er als Arbeitstier schuften und einen Fluchtweg finden, bevor sein Kind geboren wird.

