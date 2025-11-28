ifun.de — Apple News seit 2001. 45 259 Artikel

Nicht nur für Kinder

The Adventures of Cupertino: Ein Malbuch zur Apple-Geschichte
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Mit The Adventures of Cupertino hat der italienische Autor und Apple-Blogger Gabriele Gobbo ein Malbuch auf den Markt gebracht, das zwar auf Kinder ausgerichtet ist, aber uns anspricht. In dem Buch finden sich kurze historische Erläuterungen zu Stationen aus der Geschichte Apples mit Ausmalseiten verknüpft.

Das Buch soll Eltern, die selbst mit frühen Apple-Produkten aufgewachsen sind, dabei unterstützen, technische Entwicklungen kindgerecht zu vermitteln. „The Adventures of Cupertino“ umfasst hierfür 74 Seiten und stellt darauf 13 Stationen aus der Unternehmensgeschichte Apples vor.

Apple Malbuch 2

Dazu gehören frühe Geräte wie der Apple I und der erste Macintosh ebenso wie weniger verbreitete und fast schon vergessene Produkte des Herstellers, etwa die Spielekonsole Pippin, das Newton MessagePad oder der kompakte G4 Cube. Auch spätere Entwicklungen wie der iPod und das iPhone, die als Grundstein für den heutigen Bekanntheitsgrad Apples gewertet werden, finden in dem Malbuch ebenfalls ihren Platz. Mit der Auswahl der abgebildeten Geräte will der Autor aufzeigen, dass technische Entwicklung keineswegs nur aus erfolgreichen Produkten besteht.

Apple Malbuch 22

Die Ausmalmotive werden durch einfache Rätsel und Aufgaben ergänzt, darunter ein Suchspiel, Kreuzworträtsel und Anregungen zum eigenen Zeichnen. Aus Sicht des Autors können diese Elemente Kindern helfen, sich über das reine Ausmalen hinaus mit Themen wie Technik und Gestaltung zu beschäftigen. Wichtig sei ihm dabei, dies ohne die Ablenkung durch einen Computerbildschirm geschehe.

Nur auf Englisch erhältlich

Der einzige Haken für Eltern, die das Buch für ihre Kinder kaufen wollen, ist der Umstand, dass „The Adventures of Cupertino“ nur in englischer Sprache erhältlich ist. Dementsprechend wird hier in der Regel zusätzliche Unterstützung nötig sein.

„The Adventures of Cupertino“ lässt sich zum Preis von 9,24 Euro bei Amazon bestellen.

Produkthinweis
The Adventures of Cupertino: A Read & Color Tribute to Apple’s Story 9,24 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
28. Nov. 2025 um 17:27 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.259 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nett gemacht, aber unterm Strich natürlich auch Kundenbindung/-erziehung im Kindesalter. ;)

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45259 Artikel in den vergangenen 8802 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven