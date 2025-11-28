Günstig oder kostenlos: Audible, Kindle Unlimited und Amazon Music

Vor dem abschließenden Black-Friday-Wochenende wollen wir noch einmal an die Sonderaktionen von Audible, Amazon Music und Kindle Unlimited erinnern. Ergänzend dazu haben wir noch zwei Lesertipps mit angehängt.

Audible mit Amazon-Gutschein

Die 3 Audible-Monate für jeweils 99 Cent sind ja inzwischen ein Klassiker. Abhängig davon, wann ihr zuletzt ein solches Angebot wahrgenommen oder eure Audible-Mitgliedschaft gekündigt habt, könnt ihr unter Umständen auch als Rückkehrer von dieser Aktion profitieren. Aktuell gibt es hier sogar noch einen Hörbuch-Gutschein im Wert von 15 Euro dazu.

Konkret kann man hier drei Monate lang für jeweils nur 99 Cent auf den Flatrate- und Podcast-Pool von Audible zugreifen und obendrauf jeden Monat ein sonst nur zum Kauf erhältliches Hörbuch frei auswählen. Auf die so erworbenen Bücher kann man dauerhaft und auch nach Kündigung des Abos zugreifen. Audible hat hier viele Exklusivtitel und ungekürzte Fassungen im Programm.

Kindle-Flatrate für 99 Cent

Wer lieber liest, kann stattdessen die Leseflatrate Kindle Unlimited drei Monate zum Preis von 99 Cent abonnieren. Damit kann man auf eine umfangreiche Auswahl an E-Books und darüber hinaus auch ausgewählte Magazine und Hörbücher zugreifen.

Für die Nutzung ist nicht zwingend ein Kindle-Reader von Amazon benötigt. Mit der Kindle-App kann man hierfür auch das iPhone oder iPad nutzen. Das Lesen von E-Books ist unserer Meinung nach jedoch mit einem Gerät, das mit E-Paper-Technologie arbeitet deutlich angenehmer. Wer dergleichen sucht, bekommt bei Amazon auch gerade verschiedene Kindle-Geräte günstiger.

Amazon Music Unlimited 3 Monate kostenlos

Darüber hinaus kann man momentan den Musikdienst Amazon Music Unlimited drei Monate lang kostenlos nutzen. Amazon bewirbt hier gerade sowohl die Einzel- als auch die Familienmitgliedschaft.

Achtet bei all den hier genannten Abo-Angeboten darauf, dass sich die Mitgliedschaften nach Ablauf des Aktionszeitraums automatisch auf Monatsbasis verlängern, wenn sie nicht fristgerecht gekündigt werden.

NordVPN mit günstigen Jahresabos

Und dann hat uns noch ein Leser auf die Black-Friday-Aktion von NordVPN aufmerksam gemacht. Die 74 Prozent Preisnachlass klingen zunächst auch sehr attraktiv. Allerdings können diese Preise nicht annähernd mit den gerade bei Amazon aufgerufenen Preisen für die verschiedenen NordVPN-Abos mithalten.

Bei den Sonderpreisen zum Black Friday handelt es sich stets um Gutscheincodes für Jahresabos. In der günstigsten Variante „NordVPN Basis“ bezahlt man hier lediglich 1,58 Euro pro Monat.