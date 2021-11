Telekom testet Hybrid-5G-Option für MagentaZuhause

Die Telekom startet im Dezember erweiterte Tests zur Hybrid-Internetversorgung über MagentaZuhause. Als Ergänzung zu der aktuell erhältlichen 4G-Variante soll die Hybrid-Anbindung in Zukunft auch in Kombination mit 5G möglich sein.

MagentaZuhause Hybrid bedeutet, dass die Bandbreite eines Festnetzanschlusses zusätzlich über Mobilfunk erweitert wird. Dabei wird das Mobilfunksignal zugeschaltet, sobald über den Festnetzanschluss nicht mehr ausreichend Bandbreite zur Verfügung steht. Die Telekom will auf diese Weise besonders Anschlüsse in Gebieten mit geringen Bandbreiten über Festnetz aufwerten, was aber auch mit entsprechenden Mehrkosten für den Kunden verbunden ist. Aktuell lässt sich Hybrid LTE beispielsweise für monatlich 4,95 Euro zu einem bestehenden MagentaZuhause-Tarif hinzubuchen.

Auf Basis von LTE (4G) bietet die Telekom die Hybrid-Option für MagentaZuhause bereits seit 2014 an. Mit zunehmender Abdeckung über 5G bieten sich hier neue Optionen, insbesondere natürlich mit Blick auf die damit erreichbaren, deutlich höheren Bandbreiten. Allerdings ändern sich mit dem Wechsel von 4G auf 5G auch die technischen Voraussetzungen. Anstelle der bei 4G noch im Router verbauten Antennenmodule setzt die Telekom bei 5G auf eine Außenantenne. Dies ist erforderlich, weil die höheren 5G-Frequenzen schlechter als der Vorgänger die Innenräume von Gebäuden erreichen. Wir hatten ja kürzlich erst über den ebenfalls im Rahmen eines Testprogramms erhältlichen Indoor Booster 5G der Telekom berichtet.

Hybrid 5G: Speedport 4 + Außenantenne

Je nach Standort verspricht sich die Telekom in Verbindung mit Hybrid 5G zusätzliche Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbits im Down- und 100 Mbits im Upload. Für den erweiterten Feldtest kann sich eine auf zunächst 800 Anschlüsse begrenzte Zahl von Nutzern von heute an bewerben. Voraussetzung ist ein DSL-Anschluss in einem aktuellen Tarif, ausreichende 5G-Abdeckung und ein Router vom Typ Speedport Smart 4.

Für den 5G-Empfang sorgt eine spezielle Antenne, die im Außenbereich montiert wird und über ein Flachbandkabel mit zehn Metern Länge mit dem Router verbunden wird. Die Antenne kann vom Nutzer selbst beispielsweise am Balkon oder einer Fensterbank montiert werden. Der Router wird seitens der Telekom per Firmwareupdate auf die neue Aufgabe vorbereitet.

Weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr direkt bei der Telekom.