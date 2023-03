„Ted Lasso“-Sessions im Apple Store und neue Trailer für Apple TV+

Apple nutzt die Popularität des Serienerfolgs „Ted Lasso“, um für seine unter dem Namen „Today at Apple“ angebotenen Workshops zu werben. Im Rahmen einer neuen Veranstaltung mit dem Titel „Pop-Up Studio: Make Your Own Ted Lasso Poster“ können interessierte Kunden unter Zuhilfenahme von iPad und Apple Pencil eine eigene Version des „Believe“-Plakats gestalten.

Apple hat zwar angekündigt, dass die neue „Today at Apple“-Session von dieser Woche an in allen Apple-Ladengeschäften weltweit angeboten wird. Im Programm der deutschen Apple Stores haben wir bislang allerdings nichts dergleichen gefunden. Es ist davon auszugehen, dass deren Veranstaltungskalender in Kürze aktualisiert und um die entsprechenden Termine ergänzt werden.

Die „Today at Apple“-Sessions sind in der Regel auf eine begrenzte Zahl von Teilnehmern limitiert und erfordern zudem eine Anmeldung. Das Handwerkszeug – in diesem Fall ein iPad und den Apple Pencil – kann man entweder selbst mitbringen oder sich für die Dauer der Veranstaltung von Apple ausleihen.

Von „Ted Lasso“ läuft in der kommenden Woche die dritte und vermutlich auch letzte Staffel auf Apples Videodienst Apple TV+ an. Die Serie zählt zu den größten Erfolgen der Plattform bislang, wenn sie nicht überhaupt die erfolgreichste Produktion für Apple TV+ bislang ist.

Apple TV+: Neue Inhalte und Trailer

Auf Apple TV+ ist heute die dokumentarische Serie „Real Madrid Until The End“ angelaufen. In drei Episoden begleitet hier der Ex-Fußballer David Beckham den spanischen Erfolgsclub über die vergangene Saison 2021/2022 hinweg auf dem Platz und hinter den Kulissen.

Darüber hinaus hat Apple ein paar neue Trailer aus Ausblick auf kommende Inhalte für Apple TV+ veröffentlicht. Bei „The Last Thing He Told Me“ spielt Jennifer Garner eine Hauptrolle, „Eva the Owlet“ ist eine neue Produktion für Kinder, „The Big Door Prize“ verspricht amüsante Unterhaltung und das Musical „Schmigadoon!“ geht in die zweite Runde.