Tapetenwechsel: StayGo-USB-C-Hub kommt ganz in Weiß

Quasi als kompakte Alternative zur großen Version des StayGo-Hub bietet Twelve South mit dem StayGo mini auch eine abgespeckte Variante davon an an, der lediglich Anschlüsse für Audio, USB-A, HDMI und USB-C bereitstellt. Im Lieferumfang ist dann auch nur ein einzelnes, lediglich einen halben Meter langes Anschlusskabel enthalten und als Farboption steht bei dem für 64,99 Euro erhältlichen StayGo mini ausschließlich Schwarz zur Wahl.

Natürlich sollte die Gehäusefarbe so ziemlich das letzte Kriterium sein, nach dem ihr euch bei der Wahl eines solchen Zubehörs richtet. Dementsprechend zeigt sich der StayGo USB-C-Hub von Twelve South zunächst auch anschlussseitig so ausgestattet, dass die meisten Anwendungszwecke erfüllt werden

Der Zubehöranbieter Twelve South meutert gegen das ungeschriebene Gesetz, dass ein Hub für Apple-Geräte in hellen oder dunklen Aluminiumfarben daherkommt. Der StayGo USB-C-Hub des Anbieters steckt zwar ebenfalls in einem Alu-Gehäuse, war aber bislang schon in Schwarz und ist neuerdings auch in Weiß erhältlich.

Insert

You are going to send email to