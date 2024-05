Vodafone stellt neue GigaTV-Boxen vor: Cloud ersetzt Festplatte

Vodafone stattet sein GigaTV-Angebot mit neuer Hardware aus. Am 28. Mai lösen zwei neue Modelle der GigaTV-Box den bislang hier angebotenen Fernsehempfänger. Erstmals bietet Vodafone damit dann auch ein Hardware-Produkt an, das sich gleichermaßen für den Empfang von Kabel- und Internet-Fernsehen verwenden lässt.

Die Tatsache, dass die GigaTV-Box künftig beide von Vodafone angebotenen Empfangswege in einem Gerät unterstützt, darf man als Reaktion auf den Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs betrachten. Von Juli an dürfen Mieter frei wählen, ob sie sich an einem gemeinsamen Kabelanschluss im Haus beteiligen oder lieber einen anderen Empfangsweg für das lineare Fernsehprogramm nutzen wollen. Die neue Vodafone-Box erkennt automatisch, ob der Kunde für Kabelfernsehen bezahlt oder Internet-TV verwendet und nutzt das jeweils aktive Signal.

Optional mit Bang & Olufsen an Bord

Vodafone bietet seine GigaTV-Box künftig in zwei Varianten an. Das Standardmodell nennt sich „GigaTV Home“ und ist ausschließlich mit Fokus auf den TV-Empfang konzipiert. Alternativ dazu nimmt Vodafone das Modell „GigaTV Home Sound“ mit Unterstützung von Dolby Atmos ins Programm, das in Kooperation mit Bang & Olufsen entwickelt wurde und mit drei Lautsprechern und einem Subwoofer ausgestattet eine Alternative zum Anschluss einer separaten Soundbar bieten soll.

Preislich schlägt das Standardmodell „GigaTV Home“ bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten über die ersten sechs Monate mit 9,99 Euro und dann mit 14,99 Euro pro Monat zu Buche. Wer die „Sound“-Variante nutzen will, muss hier jeweils 5 Euro zusätzlich pro Monat investieren. Bestandskunden von Vodafone haben die Möglichkeit, ebenfalls auf die neuen Modelle zu wechseln.

Videoaufnahmen fortan in der Cloud

Neben dem Empfang von klassischen TV-Sendern unterstützt die GigaTV-Box auch die Nutzung von Streaming-Diensten, Mediatheken und Video-on-Demand-Angeboten. Die Basis hierfür bietet das integrierte Android-TV mit Unterstützung der Sprachsteuerung durch den Google Assistant.

Zusammen mit der Einführung seiner neuen GigaTV-Box-Modelle startet Vodafone auch das Speichern von TV-Aufnahmen in der Cloud. Anstelle der bislang in der TV-Box des Anbieters verbauten Festplatte können Kunden jetzt bis zu 200 Stunden Videoaufnahmen online speichern und sind dort dann auch per App und Mobilgerät verfügbar.

Mit dem Start der neuen Vodafone-Boxen zum Monatsende nimmt Vodafone übrigens nicht nur das Vorgängermodell aus dem Programm, auch das seit vier Jahren vom Vodafone angebotene Kombi-Paket GigaTV mit Apple TV ist künftig Geschichte.