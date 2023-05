Synology gibt DSM 7.2 frei: Leistungsverbesserungen und zusätzliche Sicherheit

Über die mit dem Update auf den DiskStation Manager 7.2 verbundenen Neuerungen haben wir im Vorfeld schon informiert. Die Aktualisierung hat unter anderem die Möglichkeit im Gepäck, Freigabeordner auf Basis der sogenannten WORM-Technologie (Write Once, Read Many) gegen die Änderung oder Löschung zu sperren. Dies und die neuen „unveränderlichen Schnappschüsse“ für besseren Schutz gegen Ransomware stehen auf den hier aufgelisteten NAS-Modellen von Synology zur Verfügung.

