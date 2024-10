Subtitly landet im Mac App Store: Echtzeit-Untertitel für alles

Über die Mac-Applikation Subtitly haben wir hier auf ifun.de Mitte des vergangenen Monats berichtet. Damals noch in der Beta-Phase hat es der praktische Helfer zwischenzeitlich in den Mac App Store geschafft und bietet sich hier als kostenloser Download mit einmaligem In-App-Kauf an, der für die langfristige Nutzung der Anwendung getätigt werden muss.

Echtzeit-Untertitel für alles

Subtitly ist eine App, die Echtzeit-Untertitel für beliebige Audiosignale auf dem eigenen System anbietet und dafür das von OpenAI kostenfrei bereitgestellte KI-Sprachmodell Whisper nutzt. Subtitly gestattet Nutzern dabei sowohl den Einsatz des Mikrofons als auch das Abgreifen der System-Audioquelle und wandelt verstandene Sprache unmittelbar in Text um, der oben mittig im Bildschirm angezeigt wird.

Die App wurde für den Einsatz in Online-Meetings, Videokonferenzen oder Präsentationen konzipiert, lässt sich aber auch für Filme ohne Untertitel und Audio-Inhalte einsetzen.

Vor dem ersten Einsatz müssen sich Anwender für die Nutzung eines Whisper-Modells entscheiden. Hier empfehlen wir aus eigener Erfahrung die Nutzung des 3 Gigabyte großen “Whisper Large v3 Turbo”-Modells, das auf den M2-Chips von Apple problemlos ausgeführt werden kann. Die Modelle sichert die App im Verzeichnis ~/Library/Containers/Subtitly.

Nach Installation und Whisper-Download erfordert Subtitly den Zugriff auf das Mikrofon und System-Audio und gestattet Anwendern dann, die Applikation für die Dauer von insgesamt zwanzig Minuten ohne Einschränkungen zu nutzen. Dies geht auch in mehreren Sitzungen.

Anwender können dabei einstellen, ob nur Audio transkribiert und angezeigt oder ob die Transkription zusätzlich auch gespeichert werden soll.

Bei Gefallen wird zur weiteren Nutzung dann der In-App-Kauf fällig, der mit dreiundzwanzig Euro zu Buche schlägt.