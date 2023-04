Streaming-Marktanteile und Neues auf Apple TV+

In zwei Teilen will die Produktion die Höhen und Tiefen des einstigen Vorzeige-Tennisspielers beleuchten und verspricht damit verbunden interessante Interviews mit Becker selbst, seiner Ex-Frau und Zeitgenossen wie John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander und Michael Stich.

Wenn wir beim Thema sind, blicken wir noch auf die aktuellen News rund um Apple TV+. Dort läuft am morgigen Freitag die Doku „ Boom! Boom! The World vs Boris Becker “ an, zu der es inzwischen auch den unten eingebundenen deutschen Trailer gibt.

Die mittlerweile 3 Prozent Marktanteil von Paramount+ klingen zunächst einmal eher dürftig, stehen allerdings ganz schnell in einer anderen Relation, wenn man dem gegenüberstellt, dass Apple TV+ den Zahlen von JustWatch zufolge gerade mal ein Prozent mehr an Nutzern hat.

