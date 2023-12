Streaming-Charts Deutschland 2023: „Avatar“ und „Wednesday“ ganz oben

Im Monat der Jahresrückblicke wollen wir auch einen Blick auf die beliebtesten Filme und Serien bei den hierzulande verfügbaren Streaming-Anbietern werfen. Die Ranglisten kommen für euch vielleicht auf den ersten Blick überraschend, denn es findet sich keine Produktion von Apple TV+ auf den jeweils zehn ersten Plätzen.

Als Erklärung hierfür kann man den vergleichsweise geringen Verbreitungsgrad von Apple TV+ in Deutschland zumindest heranziehen. Die Ranglisten hängen zumindest indirekt damit zusammen, wie viele Menschen Zugriff auf die jeweils hinter den Produktionen stehenden Videodienste haben.

Für die Erstellung der Charts zeichnet die Streaming-Suchmaschine JustWatch verantwortlich und hat hier ihren sogenannten Beliebtheitswert zugrunde gelegt. Diese Zahl ergibt sich daraus, wie oft die einzelnen Filme und Serien von Nutzern der Plattform angeklickt wurden. Dabei wird es gleichermaßen gewertet, ob die Produktion als „gesehen“ markiert, zur persönlichen Watchlist hinzugefügt oder auf ein damit verbundenes Streaming-Angebot geklickt wurde.

Die Gesamtzahl der hier erfassten Klicks und Nutzer verschweigt uns die Plattform, über den Daumen dürften die Charts das durchschnittliche Streaming-Verhalten in Deutschland aber ganz gut wiedergeben.

Die Top 10 Filme 2023

Bei den Filmcharts präsentiert sich die Disney-Produktion „Avatar: The Way of Water“ auf dem ersten Platz, gefolgt von dem auf Sky und WOW verfügbaren „Super Mario Bros. Film“ und mit „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ einer weiteren Disney-Produktion.

Die Top 10 Serien 2023

Bei den in diesem Jahr gestreamten Serien belegt Netflix den ersten Platz mit „Wednesday, gefolgt von dem auf Netflix und Disney+ abrufbaren „The Rookie“ vor der auf Paramount+ und Pluto angebotenen Produktion „South Park“. „The Last of Us“ hat es nur auf Platz 6 geschafft, was wohl auch mit dem gegenüber dem vergleichsweise kleinen Kundenkreis von WOW und Sky zusammenhängen kann.





Titelbild: Vodafone