Stiftung Warentest: Smart-Home-Test mit fragwürdigem Vergleichsrahmen

Die Stiftung Warentest hat 14 aktuelle Smart-Home-Systeme untersucht und miteinander verglichen. Das Ergebnis reicht von der Note „Gut“ bis „Ausreichend“. Neben etablierten Plattformen von Apple, Amazon und Google standen auch spezialisierte Systeme wie Home Assistant oder Homey auf dem Prüfstand.

Tech-Riesen und Bastellösungen in einem Testfeld

Vier Lösungen wurden mit „Gut“ bewertet: Home Assistant, Homey, Samsung SmartThings und Apple Home. Am Ende der Tabelle landeten hingegen das Smart-Home-System der FritzBox von AVM sowie Somfy TaHoma. Alle anderen getesteten Systeme, darunter Amazon Alexa, Google Home, Bosch, Aqara, Homee und Telekom, erhielten die Bewertung „Befriedigend“.

Die vier Testsieger: Home Assistant, Homey, Samsung SmartThings und Apple Home

Dabei stellt sich nicht nur die Frage, ob die angewandten Prüfkriterien allen Systemen gerecht werden, sondern auch, wie relevant diese im Alltagseinsatz tatsächlich sind. So floss etwa die Infrarot-Unterstützung in die Ausstattungsübersicht ein. Eine Funktion, die beim Apple TV ausschließlich für Fernbedienungen von Drittherstellern eine Rolle spielt und für die Smart-Home-Steuerung über Apple Home ohne Bedeutung ist.

Auch der direkte Vergleich zwischen offenen Systemen wie Home Assistant, die technisches Know-how erfordern, nahezu unbekannten Lösungen wie Hornbach Smart Home und den weitgehend vorkonfigurierten Plattformen großer US-Konzerne erscheint nur bedingt sinnvoll.

Offline-Fähigkeit und Datenschutz im Fokus

Ein wesentlicher Bestandteil des Tests war die Frage, wie die Systeme auf Störungen oder den Ausfall des Internets reagieren. Hier schnitt Home Assistant besonders robust ab. Auch Apple, Homey, Bosch, AVM und Homee ließen sich teilweise oder vollständig offline nutzen. Deutlich schwächer zeigten sich Amazon Alexa und Google Home, die im Test ohne Internet weitgehend funktionslos waren.

Die Bewertung der Datenschutzvorkehrungen floss mit zehn Prozent in das Gesamtergebnis ein. Die Apps von AVM, Bosch, Home Assistant und Homee übermittelten vergleichsweise wenig Nutzungsdaten an ihre Anbieter, was von der Stiftung Warentest positiv bewertet wurde. Andere Plattformen sendeten auch technische Zusatzinformationen. Das führte im Fall von Apple zu einem Punktabzug und einer nur befriedigenden Datenschutznote von 3,5.

Warum Stiftung Warentest komplexe, weltumspannende Smart-Home-Ökosysteme gemeinsam mit Baumarkt-Produkten und technikaffinen Open-Source-Lösungen in ein einziges Bewertungsraster presst, ein Raster, das schon bei Waschmaschinen und Müslis an seine Grenzen stößt, bleibt fraglich.

Der vollständige Test erscheint in der August-Ausgabe der Zeitschrift Test und ist online für 5 Euro unter test.de abrufbar.