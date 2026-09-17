Steam Frame: Valves kabelloser Spiele-PC fürs Gesicht

Die Meldung ist nicht mehr ganz frisch – und damit passt sie beinahe zum Steam Frame selbst. Valve hat sein erstes VR-Headset seit dem Index von 2019 auf den Markt gebracht. Das Steam Frame soll allerdings mehr sein als eine klassische VR-Brille: Es streamt normale und virtuelle Steam-Spiele kabellos vom PC und kann inzwischen mehr als 100 Titel auch komplett eigenständig ausführen.

Im Inneren arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mit 16 GB Arbeitsspeicher. Pro Auge steht ein LCD mit 2.160 × 2.160 Pixeln bereit, Eye Tracking ermöglicht Foveated Rendering. Die Bildwiederholrate reicht regulär von 72 bis 108 Hertz, experimentell sind bis zu 144 Hertz möglich. Für möglichst stabiles PC-Streaming legt Valve einen eigenen 6-GHz-WLAN-Adapter bei.

Das Headset wiegt rund 440 Gramm und arbeitet vollständig ohne Kabel. Genau hier sammelt Valve in den ersten Tests viele Pluspunkte. The Verge bezeichnet das Steam Frame als eines der bequemsten bislang getesteten Headsets und sieht darin weniger eine VR-Brille als einen experimentellen tragbaren Steam-Computer.

„Half-Life: Alyx“ läuft ohne PC

Technisch beeindruckend ist vor allem die neue ARM-Version von „Half-Life: Alyx“. Valve hat das ursprünglich für leistungsfähige Gaming-PCs entwickelte Spiel komplett auf den Snapdragon-Chip portiert. Inhalte und Mods bleiben erhalten, bei Grafikqualität und Auflösung müssen gegenüber der PC-Version aber Abstriche gemacht werden.

„Half-Life: Alyx“ liegt jedem Steam Frame kostenlos bei. Windows-Spiele kann das Headset zusätzlich über Übersetzungs- und Emulationsschichten ausführen, Android-VR-Apps sollen über Valves Lepton-Technik laufen.

Stark, teuer und etwas spät

Deutlich kritischer fällt das Urteil von Engadget aus. Gelobt werden die Standalone-Leistung, der Tragekomfort und das stabile Streaming. Kritik gibt es an den schwachen Lautsprechern, der begrenzten VR-Spieleauswahl und vor allem am Preis. Die Akkulaufzeit bewegt sich je nach Belastung zudem nur zwischen knapp 90 Minuten und zwei Stunden.

Valve verlangt in Deutschland 1.049 Euro für 256 GB Speicher und 1.279 Euro für die 1-TB-Version. Ursprünglich sollte das Steam Frame günstiger werden. Nach Angaben von Valve haben jedoch die gestiegenen Preise für RAM und Flash-Speicher die Kalkulation verhagelt. Das Unternehmen spricht selbst davon, lange um den jetzigen Preis gerungen zu haben.

Bestellungen laufen zunächst über ein Reservierungsverfahren bei Steam. Wer heute noch Interesse anmeldet, landet nach einer zufälligen Auslosung entweder in der ersten Kaufwelle oder auf einer Warteliste. Die ersten Kaufangebote verschickt Valve ab dem 18. September.