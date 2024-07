Spotify bestätigt: HiFi-Paket kommt als kostenpflichtige Zusatzoption

Spotify hat erstmals bestätigt, dass sein ursprünglich als „Spotify HiFi“ angekündigtes Lossless-Angebot in Form einer kostenpflichtigen Zusatzoption kommen wird. Der Gründer und Chef des Musikdienstes, Daniel Ek, hat dies im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen von Spotify verlauten lassen.

Damit ist zumindest ein Teil der Spekulationen um das Angebot erst einmal vom Tisch. Weiterhin offen ist allerdings, wann Spotify die Einführung dieser Zusatzoption plant. Ek wollte sich dazu nicht weiter äußern und ließ stattdessen lediglich verlauten, dass man angesichts der Funktionserweiterung sehr aufgeregt sei, sich aber auch noch in einem frühen Stadium befinde.

Der Gedanke hinter diesem Konzept sei, diese bessere Version von Spotify für jene Nutzer anzubieten, die dergleichen tatsächlich auch nutzen möchten. Man könne sich das Ganze als eine Art Deluxe-Version von Spotify vorstellen, die alle Vorteile des normalen Spotify-Abos mit sich bringt, jedoch deutlich mehr Möglichkeiten zur Einflussnahme und eben die viel höhere Audioqualität bietet. Darüber hinaus dürfte man eine Reihe von weiteren Zusatzfunktionen erwarten, über die er jedoch momentan noch nicht sprechen wolle.

Preislich könne man mit einem Aufschlag von rund 5 Dollar pro Monat rechnen, was zu einem Endpreis von 17 oder auch 18 Dollar führen würde.

Seit drei Jahren angekündigt

Spotify hatte ein mit anderen Musikdiensten vergleichbares Lossless-Angebot vor rund drei Jahren offiziell angekündigt. Damals noch unter dem Namen „Spotify Hifi“ war von einer Markeinführung noch im gleichen Jahr die Rede.

Seither löst mit Blick auf diese Erweiterung ein Gerücht das nächste ab. Zuletzt hat sich aber mehr und mehr herauskristallisiert, dass Spotify sein Lossless-Paket gegen Zusatzkosten vermarkten will.

Im vergangenen Monat hat der Musikdienst seine Abo-Preise in den USA erhöht. In der Folge darf man damit rechnen, dass wir gegen Jahresende auch in Deutschland eine entsprechende Anpassung sehen. Hierzulande bezahlt man aktuell noch 10,99 Euro für das Einzelabo von Spotify Premium.

Spotify weiter auf Wachstumskurs

Auf die Nutzerzahlen wirkt sich diese Politik so wie es aussieht bislang nicht negativ aus. Eben hat Spotify gemeldet, dass man die Zahl der Premium-Abonnenten weiter erhöhen konnte und nun 246 Millionen zahlende Kunden sowie 626 Millionen monatlich aktive Nutzer zählt.

Die Zahl der Premium-Abonnenten ist somit im zweiten Quartal 2024 im Vorjahresvergleich um 12 Prozent gestiegen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14 Prozent.