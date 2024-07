Photoshop und Illustrator mit eindrucksvollen neuen KI-Funktionen

Adobe hat eindrucksvolle neue KI-Funktionen für seine Gestaltungsprogramme Photoshop und Illustrator vorgestellt. Die Erweiterungen sind direkt mit den neuesten Versionen der beiden Anwendungen verfügbar und werden im Adobe-Blog ausführlich vorgestellt.

Vom Hocker haut uns ganz besonders die Möglichkeit zum generativen Füllen von Formen in Illustrator. Wir haben euch dazu auch gleich noch ein etwas ausführlicheres Video eingebettet. Die Funktion erlaubt, eine vorgegebene Vektorform automatisiert zu füllen, wobei man die Art des zu erstellenden Inhalts detailliert per Texteingabe beschreiben kann.

Wie ihr im Video seht, handelt es sich bei dieser Art des generativen Füllens nicht einfach um ein eingefügtes Füllmuster, sondern es wird eine eigenständige Zeichnung anhand der Vorgaben erstellt. Dabei bleibt die ursprünglich vorgegebene Form stets erhalten und man kann auf diese Weise mehrere Varianten der gewünschten Zeichnung erstellen, um abschließend die beste davon auszuwählen.

Füllmuster lassen sich in Illustrator auf die gleiche Weise erstellen. Auch hier genügt es, wenn man die gewünschte „Tapete“ per Texteingabe beschreibt. Das Ergebnis kann in der Folge dann auch noch mithilfe von weiteren Textkommandos verfeinert werden. Adobe hat diese auf seinem Firefly-KI-Modell basierende Funktion mit der neuesten Illustrator-Version weiter verbessert.

Photoshop generiert komplette Bilder

Dagegen fallen die neuen Funktionen in Photoshop fast schon verhalten aus. Hier wurde ein neuer Auswahlpinsel ergänzt, mit dessen Hilfe sich Bereiche durch Überstreichen auswählen lassen. Anders als beim gewöhnlichen Werkzeug für die Objektauswahl kann man dabei aber die Einstellungen für Deckkraft und Härte anpassen, um weichere oder nuanciertere Effekte zu ermöglichen.

Die neue Photoshop-Version 25.11 integriert zudem eine neue Firefly-Funktion namens „Bild generieren“, mit deren Hilfe sich durch eine einfache Texteingabe komplette Bilder generieren lassen. Auf den Stil dieser KI-Produktionen kann man alternativ zu Textvorgaben auch Einfluss nehmen, indem man ein vorhandenes Bild als Referenz zugrunde legt.

Denkt daran, dass die auf Adobe Firefly basierenden KI-Funktionen in Photoshop und Illustrator nicht kostenlos sind. Die Nutzung dieser Optionen wird mithilfe von sogenannten „Credits“ abgerechnet, deren Anzahl im Rahmen der Standardabos von Adobe monatlich begrenzt ist und bei Bedarf kostenpflichtig erweitert werden kann.