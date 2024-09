Sport-Streaming: RTL mit Fußball – Dyn macht wieder Handball

Einmal Handball und einmal Fußball, beginnen wir mit Letzterem: In diesem Monat startet die UEFA Europa League ja im neuen Liga-Modus und die Begegnungen des ersten Spieltags werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen. RTL will an beiden Spieltagen übertragen und zeigt einen Teil der Spiele auch im Free TV.

Hier gleich eine kleine Warnung vorweg. Der Privatsender bezahlt auch in diesem Jahr Lothar Matthäus für seine Kommentare. Da müsst ihr durch, wenn ihr euch die Spiele anschauen wollt. Wie stand es kürzlich so schön in der Süddeutschen, Matthäus war während seiner aktiven Zeit eine Bedrohung für gegnerische Torhüter und ist dies jetzt für Fernsehzuschauer.

Laura Papendick mit Lothar Matthäus (Bild: RTL / Simon Stöckl)

Aber Spaß beiseite, hier sind die Details zu den von RTL zum Auftakt der neuen Europa-League-Saison übertragenen Begegnungen.

25. September – Sendebeginn 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+:

RTL

FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Lothar Matthäus)

FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Lothar Matthäus) RTL+

FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim (21:00 Uhr – E: Robby Hunke & Patrick Helmes / K: Cornelius Küpper)

Manchester United vs. FC Twente Enschede (21:00 Uhr – E: Christoph Stadtler & Nils Petersen / K: Freddie Schulz)

Dynamo Kiew vs. Lazio Rom (21:00 Uhr – E: Julian Engelhart / K: Florian von Stackelberg)

Galatasaray Istanbul vs. PAOK (21:00 Uhr – E: Rene Langhoff / K: Peter Reichert)

OGC Nizza vs. Real Sociedad San Sebastian (21:00 Uhr – K: Jürgen Schmitz)

26. September – Sendebeginn 20:15 Uhr bei RTL und 18:15 Uhr auf RTL+:

RTL

Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Lothar Matthäus)

Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Lothar Matthäus) RTL+

Fenerbahçe Istanbul vs. Union Saint-Gilloise (18:45 Uhr – E: Stefan Galler / K: Peter Reichert)

Malmö FF vs. Glasgow Rangers (18:45 Uhr – E: Tim Hemmrich / K: Alexander Küpper)

Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen (21:00 Uhr – E: Cornelius Küpper & Felix Kroos / K: Robby Hunke)

Tottenham Hotspur vs. Qarabag FK (21:00 Uhr – E: Christian Straßburger & Nils Petersen / K: Stefan Fuckert)

Ajax Amsterdam vs. Besiktas Istanbul (21:00 Uhr – E: Michael Born / K: Klaus Veltman)

AS Rom vs. Athletic Bilbao (21:00 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Philip Konrad)

Olympique Lyon vs. Olympiakos Piräus (K: Alexander Klich)

Dyn: Handball mit Frühbucherrabatt

Die Rechte für die Übertragung der Handball-Bundesliga hat sich auch für die neue Saison wieder Dyn gesichert. Der Sport-Streamingdienst ist ja im vergangenen Jahr gestartet und hat seine Nutzungsmöglichkeiten mittlerweile auch auf Apple TV ausgedehnt.

Für die neue Saison verspricht Dyn unter anderem ein erweitertes redaktionelles Angebot. Los geht’s bei der neuen Saison der Handball-Bundesliga bereits am heutigen Donnerstag und wie im vergangenen Jahr kann man sich das Dyn-Abo wieder zu vergünstigten Frühbuchertarifen sichern. Bis zum 6. Oktober ist das Dyn-Jahresabo für 138 Euro erhältlich, was einem Monatspreis von 11,50 Euro entspricht.