Die neue Amazon-Kreditkarte: Was haltet ihr davon?

Die Ankündigung der neuen Kreditkarte von Amazon liegt jetzt fast vier Wochen zurück. Inzwischen sollten auch die zum Teil massiven Probleme bei der Einführung des Produkts bewältigt sein. Viele Nutzer hatten sich darüber beschwert, dass ihre Anträge unbegründet abgewiesen wurden oder sie die Authentifizierung nicht abschließen konnten.

Die Konditionen der neuen, gemeinsam mit der Santander-Bank herausgegebenen Karte sind definitiv schlechter, als dies bei dem in Kooperation mit der Landesbank Berlin verfügbaren Vorgänger der Fall war. Die in Form von Amazon-Punkten angebotene Cashback-Rate wurde von 3 Prozent auf 1 Prozent bei Amazon-Einkäufen gekürzt. Zahlt man anderswo mit der Karte, bekommt man nur noch ein halbes Prozent des Kaufbetrags gutgeschrieben.

Für Prime-Kunden von Amazon wird die Kreditkarte ein Stück weit attraktiver, weil sie während zeitlich begrenzten Shopping-Events 2 Prozent des bei Amazon ausgegebenen Geldes gutgeschrieben bekommen. Wie oft solche Spezialangebote laufen, muss sich allerdings erst noch zeigen.

Blickt man auf die allgemeinen Nutzungsmöglichkeiten als Kreditkarte, so ist zumindest positiv zu erwähnen, dass für die Amazon-Kreditkarte keine Jahresgebühr anfällt und man beim Abschluss ein Startguthaben von bis zu 25 Euro erhält. Allerdings findet man ähnliche Konditionen auch bei anderen Anbietern, sodass die Amazon-Karte sich unserer Meinung nach in erster Linie für Kunden eignet, die regelmäßig bei Amazon einkaufen und am besten auch Amazon Prime abonniert haben.

Apple Pay wäre schön gewesen

Wie sieht es mit ersten Erfahrungsberichten aus unserer Leserschaft aus? Nutzt ihr das Angebot als Haupt- oder auch Zweit-Kreditkarte, oder habt ihr euch aufgrund der langen Wartezeit nach dem Aus für die Amazon-Kooperation mit der Landesbank Berlin für eine Alternative entschieden?

Das Interesse von Apple-Nutzern, die Amazon-Kreditkarte als Hauptkarte zu verwenden, wird ohnehin durch eine nennenswerte Einschränkung gebremst. Die Karte lässt sich nicht für Apple Pay verwenden.