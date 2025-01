Später-Lesen-App „Couch“ synchronisiert jetzt auch über iCloud

Die Später-Lesen-App Couch ist in Version 4.0 verfügbar. Das Update dürfte von besonderem Interesse für Benutzer sein, die das Programm auf dem Mac verwenden. Den in Wien sitzenden Entwicklern zufolge wird die aktuelle macOS-Version Sequoia jetzt in vollem Umfang unterstützt.

Darüber hinaus bringt die Aktualisierung eine weitere nennenswerte Funktionserweiterung, denn die App ist nun nicht mehr ausschließlich auf das Zusammenspiel mit einem Pocket-Konto fixiert, sondern bietet auch die Möglichkeit zum Datenabgleich über iCloud.

Die Couch-App ist neben dem Mac auch für iPhone und iPad optimiert. Mit Version 4 haben Anwender, die das Programm auf mehreren Geräten verwenden, die Möglichkeit, die darin gespeicherten Inhalte komfortabel über iCloud synchron zu halten. Diese Funktion läuft unabhängig von der seitherigen Funktion von Couch als Reader-App für Pocket. Der Pocket-Sync kann weiterhin als Alternative oder auch ergänzend zu der neuen iCloud-Option verwendet werden.

Angenehmes und ablenkungsfreies Lesen

Mit dem Update bekommen Nutzer auch die Möglichkeit, die App weiter optisch anzupassen und eine von fünf verschiedenen Akzentfarben festzulegen. Zudem bringt das Update den Entwicklern zufolge zahlreiche Verbesserungen und Verfeinerungen für ihre App. Ein Teil davon setzt allerdings eine Pro-Version der App voraus; so kann man beispielsweise zwischen einem sepiafarbenen und einem schwarzen Seitendesign wählen oder zusätzliche Optionen für die Darstellung der Inhalte nutzen.

Pro-Variante als optionaler Einmalkauf

Couch lässt sich kostenlos laden und auch mit umfassendem Leistungsumfang verwenden. Für das Upgrade auf die Vollversion genügt weiterhin ein Einmalkauf. Anstelle der hier ursprünglich und als Anreiz für frühe Unterstützer veranschlagten 2,99 Euro werden inzwischen 9,99 Euro fällig. Diesen Preis dürfte die Couch-App bei regelmäßiger Nutzung aber durchaus auch wert sein.