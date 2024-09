Space One Pro und AeroFit 2: Die IFA-Neuheiten von Soundcore

Soundcore, die Audio-Marke des Zubehör-Anbieters Anker, hat zum Auftakt der Berliner Funkausstellung IFA zwei neue Kopfhörer-Modelle präsentiert: Neben dem Space One Pro, der nach Angaben des Herstellers vor allem in den Bereichen Klangqualität und Geräuschunterdrückung überzeugen soll, gehört auch die zweite Generation des AeroFit 2 zu den diesjährigen Messe-Neuheiten.

Preislich bewegen sich die beiden Kopfhörer-Neuvorstellungen zwischen 129 und 199 Euro und werden voraussichtlich noch in diesem Herbst auch in Deutschland erhältlich sein.

Space One Pro mit Geräuschunterdrückung

Die Space One Pro sind eine Weiterentwicklung der im vergangenen Herbst vorgestellten Space One und werden für 199 Euro in den Farben Schwarz und Creme erhältlich sein.

Ein zentrales Merkmal der Space One Pro ist die flexible Konstruktion des Headsets, durch die die Kopfhörer auf die halbe Größe zusammengefaltet werden können. Zum Transport wird ein Reiseetui angeboten, dieses ist jedoch als optionales Zubehör für 34,99 Euro erhältlich.

Die Akkulaufzeit der Space One Pro wird vom Hersteller mit bis zu 40 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling) und 60 Stunden ohne Geräuschunterdrückung angegeben. Zudem soll eine Schnellladefunktion über USB-C nach nur fünf Minuten Ladezeit eine zusätzliche Laufzeit von acht Stunden ermöglichen.

AeroFit 2 mit Open-Ear-Komfort

Neben den Space One Pro hat Soundcore auch die neuen AeroFit 2 vorgestellt. Die In-Ear-Kopfhörer sollen für 129,99 Euro in den Markt starten und werden im Handel voraussichtlich ab dem 14. Oktober verfügbar sein.

Die AeroFit 2 setzen weiterhin auf ein offenes Design, das ein druckfreies Tragen der In-Ear-Kopfhörer ermöglichen soll. Soundcore selbst spricht von einem “atmungsaktiven Hörerlebnis”.

Die Ohrbügel der AeroFit 2 sind drehbar und an verschiedene Ohrgrößen anpassbar. Der Hersteller hebt zudem die sogenannte “BassTurbo”-Technologie hervor, die für eine intensive Basswiedergabe sorgen soll. Die AeroFit 2 werden in vier verschiedenen Farben angeboten.