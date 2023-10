Soundcore Space One ausprobiert: Geräuschunterdrückung zum Kampfpreis

Soundcore, die Anker-Marke, die sich auf Kopfhörer, Lautsprecher und tragbare Speaker spezialisiert hat, hat mit den Soundcore Space One ein neues Paar Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung vorgestellt, das es zum Kampfpreis mit den Konkurrenten von Apple, Sony und Bose aufnehmen will.

Soundcore Space One: In Schwarz, Blau und Gold verfügbar

Die in den drei Farben Schwarz, Blau und Gold erhältlichen Kopfhörer kosten gerade mal 99 Euro und verfügen dennoch über einen großen Blumenstrauß moderner Features, die zu diesem Preis alles andere als üblich sind. Neben einer adaptiven, aktiven Geräuschunterdrückung besitzen die Space One auch einen flexiblen Transparenzmodus und bringen es auf eine Akkulaufzeit von 40 Stunden mit bzw. sogar 55 Stunden ohne aktive Geräuschunterdrückung.

Am Gerät selbst steht eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung, um den Kopfhörer auch im kabelgebundenen Betrieb einsetzen zu können. Zudem stehen neben der An-/Aus-Taste auch gesonderte Funktionstasten für die Kontrolle der Lautstärke, der Wiedergabe, der Geräuschunterdrückung und des aktiven Modus bereit. Geladen wird der Space One über einen USB-C-Port.

Die einzelnen Hörer tragen etwa 5 cm auf

Bequem aber vergleichsweise groß

Auf den Ohren lässt sich der Space One super-komfortabel auch mehrere Stunden am Stück tragen, ohne für rote Ohren oder Druckstellen zu sorgen. Der Anpressdruck des Bügels ist angenehm abgestimmt, die Polster sehr weich, ohne beim Aufsetzen das oft hörbare Polster-Knistern zu erzeugen. Auch der Kopfbügel ist mit einem elastischen Polster umspannt, an dem wir nichts auszusetzen haben.

Die Kopfhörer selbst fallen jedoch vergleichsweise groß aus und tragen deutlich mehr auf, als etwa die ~550 Euro teuren AirPods Max von Apple – pro Seite steht der Space One über fünf Zentimeter vom Kopf ab. Ein neutraler Hinweis, der je nach persönlichem Geschmack als Plus oder Minus für den Space One bewertet werden kann – als Fans der Creative Sound Blaster hätten uns jedoch eine etwas kompaktere Bauform gewünscht.

Einzeln klappbar. Ganz falten lässt sich der Space One nicht

Innovative Wege zum Transparenzmodus

Definitiv positiv sind die unterschiedlichen Wege, die Soundcore seinen Anwendern anbietet, um den Transparenzmodus der Over-Ear-Kopfhörer zu nutzen. Zum einen schaltet der Kopfhörer umgehend in den Transparenzmodus, wenn die rechte Hand den Hörer von außen abdeckt. Hier wird die Musiklautstärke umgehend reduziert und der Transparenzmodus aktiviert, was die schnelle Reaktion auf plötzliche Ansprachen ermöglicht.

Zudem verfügen die Kopfhörer über eine Gesprächserkennung, die zwar manuell aktiviert werden muss, dann jedoch eine automatische Erkennung von Gesprächen und den entsprechenden Wechsel in den Transparenzmodus gestattet – dies funktioniert nicht immer zuverlässig, aber meistens. Darüber hinaus lässt sich der aktive Modus jederzeit auch über die begleitende iPhone-Applikation des Anbieters wechseln.

Die Soundcore-App ist funktional und übersichtlich

Individuelle Klangkonfiguration möglich

Bei der Soundqualität bietet der Kopfhörer zahlreiche Individualisierungsoptionen. Die Musikwiedergabe kann hier auch an das persönliche Hörvermögen angepasst und optimiert werden.

Hier lassen sich Basis-Einstellungen konfigurieren

Der Space One bietet eine Bass-Boost-Funktion, schaltet sich nach einer Stunde Inaktivität automatisch ab, um den Akku zu schonen, und verfügt über eine zusätzliche Windgeräuschreduzierung, deren Effektivität wir jedoch nicht festgestellt haben. Insgesamt empfinden wir die Geräuschunterdrückung des Space One als souverän und deutlich besser als es der Preis vermuten lässt. Obwohl es sich um Over-Ear-Kopfhörer handelt, liegt die Reduzierung von unerwünschtem Straßenlärm nahezu auf dem Niveau der AirPods.

Steuerung und Sprachausgabe anpassen

Auf dem Kopf fühlt sich der Space One gut an, wirkt beim Blick in den Spiegel jedoch fast ein wenig zu groß und lässt diesen Eindruck auch beim Verstauen aufkommen: Die Ohrmuscheln lassen sich zwar klappen, können aber nicht wirklich klein gefaltet werden.

Für die Lifestyle-Zielgruppe

Die Aufladung über den USB-C-Port und die Möglichkeit, den Space One auch am Aux-Kabel zu betreiben, machen den Kopfhörer zu einer guten Wahl in seiner Kategorie und zu einem hervorragenden Bürokopfhörer, der Konferenzen und Musik gleichsam ausgewogen und natürlich wiedergibt.

Zielgruppe: Preisbewusste und junge Leute

Genau hier sehen wir auch die Zielgruppe. Während Apple die High-Fidelity-Fans anspricht und Bose sowie Sony in der ersten Klasse der Bahn und in Flughafen-Lounges dominieren, richtet sich der Space One als günstiges Lifestyle-Modell eher an junge Programmierer in Großraumbüros und Studenten, die sich in ihren Uni-Bibliotheken besser konzentrieren möchten.

Diese freuen sich über die Features und drücken bei Verarbeitung und Materialwahl des Space One gerne beide Augen zu. Diese liegen nämlich genau auf dem Niveau des Verkaufspreises und fühlen sich nicht besonders wertig an – hindern den Space One aber nicht dabei einen hervorragenden Job zu machen.