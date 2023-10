Apples Mac-Event: 3 neue Prozessoren und vielleicht doch ein iPad

Zu ungewohnter Zeit wird Apple in der kommenden Nacht neue Hardware präsentieren. Es gibt die unterschiedlichsten Spekulationen darüber, was den Hersteller dazu bringt, eine für seine europäischen Kunden so ungünstige Uhrzeit für die Produktvorstellung zu wählen. Sicher scheint in jedem Fall, dass wir die neueste, dritte Generation der Apple-Prozessoren gemeinsam mit neuen Mac-Modellen zu Gesicht bekommen. Brandneu gibt es auch eine Reihe von Hinweisen darauf, dass Apple vielleicht doch noch eine Überraschung aus der Kategorie iPad in der Hinterhand hat.

Bereits direkt im Anschluss an die Ankündigung der von Apple „Unheimlich schnell“ genannten Veranstaltung war klar, dass der Mac in diesem Zusammenhang die Hauptrolle spielt. Apple hat dies durch ein ins Thema der Einladung integriertes Finder-Logo unmissverständlich klar gemacht.

Apple holt „Prozessor-Rückstand“ auf

Konkret darf man hier die Vorstellung der M3-Prozessoren erwarten und hier wohl neben der Basisvariante auch gleich die Varianten M3 Pro und M3 Max. Dies würde nicht nur dem Veranstaltungstitel entsprechen, sondern auch erklären, warum jetzt schon wieder neue MacBook-Pro-Modelle erwartet werden – Apple hat das MacBook Pro ja erst vor zehn Monaten im Januar neu mit den schnellen Varianten seines M2-Prozessors auf den Markt gebracht. Diese Produkteinführung fand dem gewöhnlich gut informierten Bloomberg-Autor Mark Gurman zufolge später als geplant statt und mit dem M3-Start kehre Apple wieder zu seinem ursprünglich geplanten Produktzyklus zurück.

Ein neuer iMac steht sowieso außer Frage, hier listet Apple derzeit noch das seit fast zweieinhalb Jahren erhältliche Modell mit einem M1-Prozessor an Bord als aktuell. Allerdings wird das Gerät im Onlineshop von Apple nicht mehr als sofort erhältlich gelistet, sondern zeigt Wartezeiten bis in den Dezember hinein an, was stark für die baldige Verfügbarkeit eines neuen Modells spricht.

Als „kleine Beigabe“ darf man zum neuen iMac dann auch überarbeitetes Zubehör erwarten. Apple wird seine drahtlosen Tastaturen, Maus und Trackpad künftig mit USB-C anstelle von Lightning als Ladeanschluss anbieten.

Akku-Zulassung wirft neues iPad mini in den Raum

Eine Überraschung stellt dann noch das Apple-Blog MacRumors in den Raum. Zwei Apple-Zulieferer haben wohl verschiedene bereits in bereits existierenden Apple-Geräten verbaute Akkus neu zur Zulassung eingereicht. Ein Vorgang, der bereits in der Vergangenheit auf neue Produkte hingedeutet hat, die auf ein bereits vorhandenes Batterie-Modell setzen. Konkret war dies beim Sprung von der Apple Watch Series 8 auf die Apple Watch Series 9 der Fall.

Aktuell sind wohl nicht nur die Akkus des MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße, sondern auch des Apple Keyboard und des iPad mini neu zugelassen worden. Somit sei zumindest nicht ausgeschlossen, dass Apple in der kommenden Nacht auch ein neues iPad mini präsentiert – wenngleich die Chancen darauf weiterhin als relativ gering gelten.

Verbesserte Laufzeiten können die neuen Geräte dank optimierter Prozessoren übrigens auch im Zusammenspiel mit den „alten“ Akkus aufweisen.