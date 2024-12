Sonos Roam 2: Portabler Speaker mit AirPlay und Bluetooth zum Bestpreis

Sonos bietet momentan einen Teil seiner Produkte über Amazon günstiger als sie im Rahmen der hauseigenen Weihnachtsangebote erhältlich sind. Erwähnenswert finden wir hier vor allem den Sonos Roam 2. Den normalerweise 199 Euro teuren tragbaren Lautsprecher bekommt man in den Farben Weiß und Schwarz vorübergehend bereits für 139 Euro.

Der Sonos Roam lässt sich in vollem Umfang in das Multiroom-System des Herstellers integrieren, kommt allerdings auch mit Unterstützung von AirPlay 2 und kann zudem orts- und geräteunabhängig auch als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten hat der Hersteller auch beim Produktdesign berücksichtigt. So ist der Lautsprecher in ein robustes Gehäuse mit gummierten Rändern gepackt und zudem nach IP67 gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt.

Für seine Größe von 168 x 62 x 60 Millimeter liefert der Sonos Roam beachtliche Soundqualität. Sonos zufolge liegt dies vor allem an den beiden integrierten digitalen Verstärkern der Klasse H, die perfekt auf die integrierten Hoch- und Mittelton-Lautsprecher abgestimmt sind. Zwei im Roam verbaute Mikrofone ermöglichen es, dass sich der Klang des Geräts mithilfe der Trueplay-Funktion von Sonos automatisch an die Umgebung anpasst. Als Nutzer kann man mithilfe des in die Sonos-App integrierten Equalizers zudem manuell Einfluss auf den Klang des Geräts nehmen.

Neben dem Roam werden bei Amazon auch der Kopfhörer Sonos Ace und der Subwoofer Sonos Sub 4 günstiger als beim Hersteller selbst angeboten.

Sonos ringt um seine Reputation

Böse Zungen führen die über die vergangenen Wochen hinweg auffällig oft bei Sonos-Produkten verfügbaren und teils auch deutlichen Preissenkungen darauf zurück, dass sich das Management des Herstellers um seine Prämien sorgt. Der Unternehmensleiter Patrick Spence hat im Oktober verlauten lassen, dass kein Mitglied seines Führungsteams für das noch bis September 2025 währende aktuelle Geschäftsjahr eine Bonuszahlung annehmen wird, wenn man es nicht schaffe, das Kundenvertrauen wiederherzustellen.

Spence hat damit auf die massiven Probleme reagiert, die vor allem langjährige Sonos-Kunden mit ihren Systemen haben und die, wie das Unternehmen eben erst bestätigt hat, noch nicht ausgestanden sind.