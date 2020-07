Sommer-Tipp: Xiaomi-Ventilatoren mit App-Steuerung

Der Sommer ist da, und das nicht zu knapp. Falls ihr deswegen noch panisch auf der Suche nach einem Ventilator seid, wollen wir noch einmal auf unseren Review des Xiaomi 2S hinweisen. Ein Standventilator, der sowohl am Netz als auch per Akku funktioniert und sich zudem noch per App steuern lässt.

Fassen wir die wichtigsten Fakten zusammen. Der Xiaomi-Ventilator hat eine Leistungsaufnahme von 25 Watt, lässt sich nahezu stufenlos regulieren und bietet vier Oszillationsstufen bis zu 120 Grad. Dabei ist das knapp einen Meter hohe Gerät mit maximal 29 dB vergleichsweise leise.

Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku wird bei Netzanschluss automatisch geladen und ermöglicht die Benutzung über bis zu 16 Stunden hinweg ohne Steckdose. Mit Blick auf die App-Steuerung ist erwähnenswert, dass darüber auch ein „natürlicher Modus“ aktiviert werden kann, in dem der Ventilator der Natur nachempfundene Luftbrisen erzeugt.

Den empfohlenen Verkaufspreis für den Smartmi Standing Fan 2S in Höhe von 149 Euro müsst ihr nicht bezahlen. Wie es scheint, ist der Ventilator dauerhaft zum Sonderpreis von 109 Euro zu haben – aktuell mit sofortiger Verfügbarkeit bei Cyberport und Galaxus.

Ohne Akku zum halben Preis

Wer auf den Akku verzichten kann, wirft einen Blick auf den Xiaomi 1C. Der erst seit kurzem in Deutschland erhältliche kleine Bruder des 2S verzichtet auf den integrierten Akku, ist dafür aber höhenverstellbar und kostet nur rund die Hälfte. Aktuell kann man das Gerät hierzulande für knapp unter 60 Euro bestellen.