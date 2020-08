Alternative Mac Pro-Rollen kosten $200, kommen im September

Update vom 7. August: Der Zubehör-Anbieter „Other World Computing“ hat nun die Preise für seine alternativen Mac Pro-Rollen nachgereicht. Vorbesteller können das Viererset für $199 ordern. Langfristig soll das Paket jedoch für $250 angeboten werden.

OWC präsentiert die 2-Minuten-Installation der Edelstahl-Rollen auf einer neu veröffentlichten Produktseite und gibt an, die Räder bis September ausliefern zu wollen. Für Besteller in Deutschland berechnet OWC Lieferkosten in Höhe von 41 Dollar (DHL) bzw. 83 Dollar (UPS Express). Der beworbene Gratis-Versand gilt nur für Besteller aus den USA.

Die Räder lassen sich um 360° rotieren, werden mit zusätzlichen Stopper-Keilen ausgeliefert und setzen auf weiche Gummi-Beläge.

Original-Eintrag vom 4. August: Die Entscheidung, Apples Mac Pro mit oder ohne Rollen zu bestellen, will wohl überlegt sein. Wer sich erst im Nachhinein dazu entschließt, den Desktop-Rechner mit Rollen auszustatten, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Wir erinnern uns: Bei der Konfiguration des Mac Pro im Apple Online-Store kann man den Rechner gegen einen Aufpreis von 500 Euro auch mit Rollen anstelle der Standfüße ausstatten.

Wer sich erst im Nachhinein für die Räder entscheidet, muss das „Mac Pro Rollen Kit“ als Zubehör ordern. Das Set aus vier Rollen, einem Sechskant-Bit und Installationshandbuch schlägt bei Nachbestellung allerdings mit satten 849 Euro zu Buche.

Ein stattlicher Preis, der Platz für Zubehör-Anbieter wie „Other World Computing“ lässt. Dieser hat mit den OWC Rover Pro jetzt eigene Rollen für Apples teuersten Rechner angekündigt und ein erstes Teaser-Video veröffentlicht.

Die Rover Pro-Rollen sollen sich demnächst auf dieser Webseite vorbestellen lassen – die Preise dürften deutlich unter Apples Rollen liegen werden zur Stunde aber noch nicht kommuniziert.