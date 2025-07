So wird der Mac-mini-Klon von Beelink produziert

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht: Ihr seht hier keinen Mac mini. Aber das unten eingebettete 20-Minuten-Video von Beelink ist auch so interessant. Dabei lässt sich mehr oder weniger der gesamte Herstellungsprozess eines Mini-Computers verfolgen.

Beelink selbst fährt zweigleisig und stellt sowohl einen eigenen Mini-Computer als auch Zubehör für den Mac mini vor. Bei dem im Video gezeigten Rechner handelt es sich wohl um ein Modell aus den Produktreihen Beelink SE oder Beelink GT. Die Rechner laufen unter Windows und werden vom Hersteller entweder Prozessoren von AMD oder von Intel ausgeliefert.

Das Innenleben der Beelink-Rechner ist natürlich keinesfalls mit den Computern von Apple vergleichbar. Wir haben ja eben erst gesehen, dass Apple beim Design des Innenlebens deutlich höhere Ansprüche hat. Dies dürfte nicht zuletzt auch daran liegen, dass Apple auf wesentlich kleinerem Raum deutlich mehr Komponenten unterbringt. Die Mini-Computer von Beelink haben eine Standfläche von knapp 16 Zentimetern im Quadrat und sind fast 5,6 Zentimeter hoch. Der Mac mini ist dagegen nur 13 × 13 Zentimeter groß und fünf Zentimeter hoch.

Mate mini: Thunderbolt-5-Dock für den Mac mini

Mit dem Mate mini könnte Beelink allerdings bald schon auch für Apple-Nutzer interessant sein. Der Hersteller will in Kürze ein Thunderbolt-5-Dock für den Mac mini mit SSD-Erweiterung auf den Markt bringen, das sich bereits in zwei verschiedenen Versionen vorbestellen lässt.

In der Basisversion soll das Mate mini 139 Dollar kosten. Das Dock hält auf seiner Rückseite zusätzliche Anschlüsse für USB-A, eine 3,5-mm-Audiobuchse und einen Anschluss für Ethernet mit 2,5 Gbps bereit. Zudem steht seitlich ein Lesegerät für SD-Speicherkarten zur Verfügung.

Abhängig von der gewählten Variante, lässt sich das Mate mini entweder mit zwei separaten SSD-Steckplätzen bestellen, um eine maximale Speicherkapazität von bis zu 16 TB zu ermöglichen. Alternativ dazu bietet Beelink eine auf Geschwindigkeit getrimmte Variante an, die dann lediglich über einen einzelnen SSD-Slot verfügt, der bis zu 8 TB aufnehmen kann.