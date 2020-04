Smart TV verkaufen? Denkt daran, alle Apps abzumelden

Ein Smart TV zu besitzen bedeutet nicht nur, dass ihr damit jede Menge Dinge tun könnt, die ein normaler Fernseher nicht hergibt. Im Laufe der Zeit sammeln sich darauf auch jede Menge persönliche Informationen an, die ihr im Falle eines Verkaufs oder der sonstigen Weitergabe des Geräts unbedingt entfernen müsst.

Anlass für diesen Beitrag bei uns ist ein aktuell von Apple veröffentlichtes Support-Dokument zur Verwendung von Apple Musik auf Samsung-Fernsehern. Dort wird zwar auch die Installation der Musik-App auf den Geräten beschrieben, aber das bekommt ihr alleine hin. Wichtiger erscheint uns hier die Hilfestellung beim Zurücksetzen der App und dem Entfernen der persönlichen Daten.

Mittlerweile dürfte ein großer Prozentsatz der Haushalte über Smart TVs verfügen und dort auch aktive Benutzerkonten von Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video und so weiter hinterlegt haben. All diese Daten zu entfernen, ist mitunter aufwändiger als man denkt. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass das Zurücksetzen der Geräte auf Werkseinstellungen nicht zwingend auch diese Benutzerkonten entfernt. Ich habe es mir ohnehin angewöhnt, dergleichen trotz des damit verbundenen Mehraufwands stets zu überprüfen und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zu löschen – das hat mich in diesem Fall vor unangenehmen Folgen bewahrt.

Der sicherste Weg dürfte sein, vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen jede vorhandene App für sich zu öffnen, um das jeweils angemeldete Benutzerkonto zu entfernen. Hilfreich sind hier auch die teils von den Anbietern zur Verfügung gestellten Funktionen zur Geräteverwaltung. Netflix hält in den Account-Einstellungen zwar keine Geräteliste bereit, bietet aber immerhin die Möglichkeit, alle aktuell angemeldeten Geräte gemeinsam auszuloggen. Besser gelöst ist das bei Amazon, hier könnt ihr euch eine Liste all eurer Geräte anzeigen lassen und dann ganz gezielt auch einzelne Geräte aus dem Konto entfernen.