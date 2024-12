Sky bietet sein IPTV-Bundle zum halben Preis an

Mit Sky Stream hat der Pay-TV-Sender Sky seit dem Sommer eine eigene Streaming-Box im Programm, die zudem auch den Zugriff auf freie TV-Sender über das Internet ermöglicht. Sky nennt sein IPTV-Angebot „Sky TV“ und vereint unter diesem Label rund 100 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender, die oftmals auch in HD-Qualität verfügbar sind.

Schon über die letzten Wochen hinweg jagt im IPTV- und Streaming-Bereich ein Angebot das andere. Sky versucht jetzt offenbar ebenfalls, sich ein größeres Stück vom Kuchen zu sichern und hat den Preis für sein „Sky Stream“-Paket für die ersten zwölf Monate halbiert.

Der Jahrespreis liegt hier aktuell bei 60 Euro anstatt 120 Euro. Auf den Monat gerechnet kommt man so auf 5 Euro, nach Ablauf der ersten zwölf Monate verlängert sich das Ganze allerdings für eher uninteressante 15 Euro pro Monat, sofern man nicht rechtzeitig kündigt.

In diesem Preis ist die Streaming-Box von Sky enthalten, mit deren Hilfe auch der Zugriff auf die kostenlosen Mediatheken und Apps von ARD, ZDF, ARTE, RTL+, Joyn, YouTube, Radio Player, Playworks, Spotify, Vevo, Motorvision TV und Wetter möglich ist. Zudem kann man über das Internet auch auf die kostenpflichtigen Angebote von Sky, Netflix, DAZN, Prime Video, Amazon Music, Disney+, Apple TV+ und MagentaSport zuzugreifen.

Die „Sky Stream“-Box verbindet sich über Ethernet oder WLAN mit dem Internet. Drahtlos wird dabei auch Wi-Fi 6 unterstützt. Die maximale Auflösung liegt bei 4K mit Unterstützung für HDR 10 und Dolby Vision. Im Lieferumfang des Streaming-Empfängers ist eine Fernbedienung mit hintergrundbeleuchteten Tasten enthalten.

waipu bietet mehr fürs gleiche Geld

Ob der Aktionstarif von Sky attraktiv ist, hängt von den persönlichen Voraussetzungen und Nutzungsgewohnheiten ab. Sky sieht sich in diesem Bereich auf jeden Fall mit mächtiger Konkurrenz konfrontiert, so bekommt man gerade auch waipu.tv Perfect Plus für ein Jahr lang zum gleichen Preis, hat hier aber nicht nur einen 4K-Stick und einen digitalen Videorekorder, sondern im Rahmen des aktuellen Aktionsangebots auch noch ein Jahr lang Disney+ ohne Zusatzkosten mit dabei.