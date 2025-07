ShotScreen: Neues Screenshot-Tool für die Mac-Menüleiste

Mit ShotScreen bietet der Entwickler Nick Roodenrijs eine neue Mac-Anwendung an, die sich auf das Erstellen von Screenshots spezialisiert hat. ShotScreen soll die Standardfunktionen von macOS rund um das Erstellen von Bildschirmfotos erweitern und individualisieren. Die App platziert sich als „kleine“ Alternative zu Werkzeugen wie CleanShot X.

Während ShotScreen selbst in der Menüleiste sitzt und die Aufnahme von Bildschirmfotos wahlweise von dort aus oder mithilfe von Kurzbefehlen gestartet wird, ist das kleine Vorschaubild, das nach dem Erstellen eines Screenshots unten rechts eingeblendet wird, das zentrale Element der App. Von hier aus kann man auf eine Reihe von standardmäßig auf dem Mac nicht vorhandenen Zusatzfunktionen für das Erstellen von Bildschirmfotos zugreifen.

Wenn man die Miniatur des aufgenommenen Screenshots mit der Maus packt und nach oben zieht, werden zusätzlich von der App bereitgestellte Optionen eingeblendet. Man kann auf diesem Weg beispielsweise eine Texterkennung für die Bildinhalte starten, Hintergrundelemente entfernen oder den Screenshot umbenennen.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Nutzer von ShotScreen sollten unbedingt einen Blick in die Einstellungen der App werfen. Dies schon allein deshalb, weil man dort die Standardbenennung der aufgenommenen Bildschirmfotos anpassen kann. Darüber hinaus kann man hier den Speicherort für die Dateien wählen und zudem vorgeben, wie lange die App aufgenommene Bildschirmfotos vor dem endgültigen Löschen in einem Cache-Verzeichnis speichern soll

ShotScreen bietet auch eine eigene Zwischenablage, mit deren Hilfe man ausgewählte Screenshots für den schnellen Zugriff bereithalten kann. Das Hinzufügen zu diesem sogenannten „Stash“ erfolgt ebenfalls über die Thumbnail-Geste.

Das Erscheinungsbild und die Anzeigedauer der Thumbnails lässt sich ebenfalls über die Einstellungen der App konfigurieren.

Noch nicht ganz ausgereift – Testversion kostenlos

ShotScreen ist noch ziemlich neu und funktioniert noch nicht in allen Bereichen zuverlässig. So teilt der Entwickler selbst mit, dass die Funktion zum Aufnehmen von scrollenden, also längeren Screenshots etwa von Webseiten, derzeit noch sehr wackelig ist. Er sei hier auf der Suche nach einer optimalen Lösung.

Bei der Preisgestaltung macht die App einen ganz vernünftigen Eindruck. Ihr könnt ShotScreen sieben Tage lang kostenlos testen. Anschließend wird die Lizenz zum Einmalkauf für 9,90 Euro angeboten. Noch bis Monatsende soll sich dieser Betrag mithilfe des Aktionscodes LAUNCH um die Hälfte reduzieren lassen.