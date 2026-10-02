Shelly bringt Tür- und Fenstersensor für den Außeneinsatz

Mit dem BLU Door/Window Outdoor ZB bietet Shelly einen neuen Tür- und Fenstersensor an, der ausdrücklich für den Außeneinsatz vorgesehen ist. Das nach IP55 geschützte Gehäuse soll Regen und Temperaturen zwischen -20 und 40 Grad Celsius verkraften. Damit bietet sich der Sensor beispielsweise für Gartentore, Garagen, Schuppen oder Gewächshäuser an.

Technisch kombiniert Shelly Zigbee 3.0 mit Bluetooth 5 LE. Beide Funkstandards können gleichzeitig verwendet werden. Damit setzt Shelly die auf der IFA angekündigte Erweiterung seiner BLU-Reihe fort. Die neuen Modelle ergänzen beziehungsweise ersetzen schrittweise die bislang ausschließlich auf Bluetooth ausgerichteten Sensoren.

Mehr als nur geöffnet oder geschlossen

Wie ein gewöhnlicher Kontaktsensor erkennt das neue Modell zunächst, ob eine Tür oder ein Fenster geöffnet beziehungsweise geschlossen wurde. Zusätzlich steckt ein Bewegungssensor im Gehäuse, mit dessen Hilfe der Neigungswinkel bestimmt wird.

Dadurch lässt sich beispielsweise unterscheiden, ob ein Gewächshausfenster vollständig geschlossen, lediglich gekippt oder weiter geöffnet ist. Automationen können entsprechend feiner reagieren. Denkbar wäre etwa eine Erinnerung, wenn ein Fenster am Abend noch offensteht, oder das automatische Einschalten einer Außenbeleuchtung, sobald ein Gartentor geöffnet wird.

Shelly nennt außerdem die Überwachung von Garagentoren als Einsatzbeispiel. Bleibt ein Tor länger geöffnet, können über die Smart-Control-Plattform Benachrichtigungen oder weitere Aktionen ausgelöst werden.

Zigbee und Bluetooth gleichzeitig

Die Kombination aus Bluetooth und Zigbee macht den Sensor vergleichsweise flexibel. Er lässt sich in bestehende Shelly-Installationen integrieren und kann über kompatible Shelly-Geräte beziehungsweise eine Zigbee-Zentrale in Automationen eingebunden werden. Die Kommunikation ist AES-verschlüsselt.

Eine direkte Matter- oder HomeKit-Unterstützung führt Shelly für den Outdoor-Sensor nicht auf. Shelly selbst hatte sein Angebot in den vergangenen Jahren allerdings deutlich in Richtung offener Standards erweitert. Bei den Gen4-Produkten gehören Zigbee und teilweise auch Matter inzwischen zum festen Bestandteil des Portfolios.

Bis zu fünf Jahre mit einer Knopfzelle

Der eigentliche Sensor misst lediglich 41 × 28 × 9 Millimeter und wiegt zusammen mit dem separaten Magnetkontakt 18 Gramm. Befestigt wird er mit den beiliegenden Klebepads.

Für die Stromversorgung genügt eine handelsübliche CR2032-Knopfzelle. Shelly gibt eine Batterielaufzeit von bis zu fünf Jahren an. Wie üblich dürfte diese in der Praxis davon abhängen, wie häufig Zustandsänderungen übertragen werden und welches Funkprotokoll zum Einsatz kommt.

Der Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB ist ab sofort in Schwarz und weiteren Farbvarianten erhältlich. Im deutschen Shelly-Shop kostet der neue Außensensor 18,90 Euro.