pCloud mit neuer Sonderaktion für Cloud-Speicherplatz

Der Cloud-Speicherdienst pCloud hat seine diesjährige Sonderaktion zum Black Friday gestartet. Die unterschiedlichen Speicherplatz-Abos von pCloud gibt es im Rahmen dieser Aktion zwischen 54 und 58 Prozent günstiger, sein umfangreiches, aber auch kostspieliges 3-in-1-Paket bietet pCloud mit 62 Prozent Preisnachlass an.

Wenn ihr auf die daraus resultierenden Endpreise schaut, müsst ihr euch vielleicht dennoch erstmal setzen. pCloud bietet seine Leistungen zwar auch als Monatsabo an, im Rahmen der Black-Friday-Aktion sind jedoch ausschließlich die Lifetime-Lizenzen von pCloud vergünstigt zu haben. Für das Komplettpaket mit 5 TB Speicherplatz, Verschlüsselungsdienst und Passwortmanagement muss man dann immer noch 599 Euro berappen. Die reinen Speicherpakete von pCloud sind mit 1 TB bis 10 TB Größe zu Preisen zwischen 199 Euro und 799 Euro dauerhaft ohne weitere Gebühren nutzbar.

„Europas sicherster Anbieter“

Wer den Dienst gratis nutzen oder nur ausprobieren möchte, bekommt man von pCloud bis zu 10 GB kostenlosen Cloud-Speicherplatz zur Verfügung gestellt. Da könnte sich Apple mit seinen lediglich 5 GB Gratisspeicher durchaus eine Scheibe abschneiden.

pCloud bezeichnet sich selbst als Europas sichersten Anbieter für Cloud-Speicher. Mit seinem Standort in der Schweiz erfüllt das Unternehmen laut eigenen Angaben die höchsten Datenschutzanforderungen weltweit.

Die für den Mac erhältliche Anwendung pCloud Drive soll dafür sorgen, dass sich die auf die pCloud-Server ausgelagerten Dokumente so verwenden lassen, als wären sie lokal gespeichert. Die App lässt sich kostenlos laden und bietet über den schlichten Zugriff auf den Cloud-Speicher hinaus Funktionen wie die automatische Sicherung von Dateien, die Möglichkeit zur zentralen Verwaltung von Fotos und Videos oder erweiterte Optionen zum Teilen der dort abgelegten Dateien.

Auch als temporärer Speicher praktisch

Unabhängig davon, ob man sich für eines der kostenpflichtigen Angebote von pCloud entscheidet, können sich die kostenlosen 10 GB Cloud-Speicher in Kombination mit dem einfachen Zugriff vom Mac aus auch als temporäre Dateiablage oder für Archivfunktionen sehr praktisch sein.